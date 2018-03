Präsentieren auf einen Klick / Damit das Präsentieren im Mittelpunkt steht - unabhängig vom Anzeigesystem, der Hardware-Plattform und dem Betriebssystem

Kortrijk, Belgien (ots) - Ständiges Umstecken, falsche Auflösung, fehlerhafte Seitendarstellung oder im schlimmsten Fall ein schwarzer Bildschirm: Präsentationen in Unternehmen oder bei Veranstaltungen sind häufig mit technischen Herausforderungen behaftet. Der Visualisierungsexperte Barco präsentiert mit dem System ClickShare eine zukunftsorientierte Lösung: Teilnehmer nutzen den ClickShare Button, um per Funk ihre Präsentation an die Basisstation zu übertragen. Diese wiederum fungiert als kabelgebundener Mittler zum zentralen Anzeigegerät. Bis zu 64 Teilnehmer können sich herstellerunabhängig verbinden.

Einstecken, klicken und Informationen teilen - mit diesen drei Worten lässt sich das Konzept hinter ClickShare auf den Punkt bringen. ClickShare macht Präsentationen erheblich schneller, flexibler und deutlich stressfreier.

Das ClickShare-System besteht aus einer Basisstation ("Base Unit") und vier ClickShare Buttons sowie einer Design-Ablage ("Tray") zur Aufbewahrung.

Die Base Unit wird bei der Erstinstallation über Kabel mit dem Anzeigegerät im Raum verbunden. Sie fungiert als Mittler zwischen dem AV-System und den angeschlossenen Geräten. Die Anbindung der Teilnehmer erfolgt binnen weniger Sekunden: Per USB-Schnittstelle koppeln sie ihren Laptop oder Mac an den ClickShare Button. Tablets und andere mobile Geräte lassen sich per App verbinden. Kabel, Adapter oder Verbindungsstücke zwischen den Geräten gehören der Vergangenheit an. Ein Klick auf den Button genügt, um die Daten vom Gerät an die Base Unit und damit an das Anzeigesystem zu streamen und für alle sichtbar zu machen. Bis zu 64 Teilnehmer können sich mit ClickShare verbinden. Dabei ist es unerheblich, mit welchem Betriebssystem jeder einzelne arbeitet.

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt lassen sich weitere Nutzer hinzufügen oder abmelden. Bis zu vier Teilnehmer können gleichzeitig ihre Präsentationen, Bild- oder Videodateien streamen.

