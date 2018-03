StR Ludwig: Umfassendes Serviceangebot bei der Wohnmesse in der Millennium-City

Drei Tage ganz im Zeichen des geförderten Wohnens in Wien

Wien (OTS) - Gesucht, beraten und gefunden - von 5. bis 7.

September 2013 haben Wohninteressierte wieder die Möglichkeit, sich im Rahmen der 13. Wohnmesse über aktuelle geförderte Wohnprojekte zu informieren.

Wohnbaustadtrat Michael Ludwig: "Den Besucherinnen und Besuchern stehen auch heuer wieder viele Expertinnen und Experten zur Verfügung, die alle Fragen rund um das geförderte Wohnen in Wien beantworten. Die Wohnmesse bietet darüber hinaus auch die Möglichkeit, sich bei Unklarheiten, etwa im Bereich des Mietrechts, Rat und Unterstützung von kompetenten Fachleuten zu holen."

Gefördertes Wohnen in Wien

Auch heuer werden VertreterInnen von großen Bauträgern wie Arwag, BWSG, EBG, Familienwohnbau, Wien Süd, WBV-GÖD und WBV-GPA über ihre Projekte informieren und für persönliche Gespräche zur Verfügung stehen.

Die ExpertInnen von Wohnservice Wien beraten Wohnungssuchende auf dem Weg zu ihrer Wunschwohnung. Als kompetenter Ansprechpartnerin für alle Fragen zu Gemeindewohnungen wird auch Wiener Wohnen wieder vertreten sein.

Zusätzlich zur Wohnberatung und Mieterhilfe ist erstmals die Mietervereinigung Österreichs auf der Wohnmesse vertreten.

Darüber hinaus können sich die BesucherInnen der 13. Wohnmesse direkt vor Ort mit ihren Wünschen und Anregungen zum Leben und Wohnen im 20. Bezirk auch gleich an MitarbeiterInnen der Bezirksvorstehung Brigittenau wenden.

Ausstellung "Aktuelle Wohnprojekte" von 4. bis 13. September

Die persönliche Beratung während der Wohnmesse wird auch 2013 wieder um die Ausstellung "Aktuelle Wohnprojekte" erweitert. Auf informativen Ausstellungstafeln werden schwerpunktmäßig aktuelle Wohnprojekte aus den Bezirken um die Millennium City (Leopoldstadt, Brigittenau, Floridsdorf, Donaustadt) vorgestellt. Die Ausstellung ist von Mittwoch, 4. bis Freitag, 13. September während der Öffnungszeiten der Millennium City in der Plaza gratis zu besichtigen.

Begleitet von den Wiener Kinderfreunden bietet die Wohnmesse 2013 auch ihren kleinen Gästen ein spannendes Rahmenprogramm. Das Spielkist'l der Wiener Kinderfreunde sorgt am Freitag, den 6. September um 14 Uhr (bis 16 Uhr) mit dem Knüpfen von Luftballontieren für Unterhaltung. Am Samstag, den 7. September, werden fröhliche Motive auf die kleinen Gesichter gezaubert und sorgen so für gute Laune.

Service

Wohnmesse 2013

Datum: Do, 5. bis Sa, 7.9.2012

Öffnungszeiten: Do - Fr: 9 bis 19 Uhr

Sa: 9 bis 17 Uhr

Ort: Millennium City, Plaza, 1. Stock

20, Handelskai 94-96

Infos: www.wohnservice-wien.at

Eintritt frei

Die im Rahmen der Wohnmesse stattfindende kostenlose Wohnrundfahrt ist bereits ausgebucht. (Schluss) wi/da

