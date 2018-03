Großer Andrang bei "Volkshilfe Schulstartaktion" im Osten ++ Start in Westösterreich

Volkshilfe und LIBRO unterstützen benachteiligte Familie zum Schulstart mit Warengutscheinen im Wert von Euro 50.000

Wien (OTS) - Die dritte "Volkshilfe Schulstartaktion" findet auch heuer großen Anklang. "In Wien konnten bereits über 5.000 Euro an Soforthilfe an benachteiligte Familien ausgegeben werden. Auch im Burgenland wurden über 60 Familien unterstützt", berichtet Erich Fenninger, Bundesgeschäftsführer der Volkshilfe Österreich.

Gemeinsam mit LIBRO stellt die Volkshilfe Warengutscheine für dringend benötigte Schulartikel im Wert von 50.000 Euro zu Verfügung. Unterstützt werden Familien mit schulpflichtigen Kindern, deren Einkommen unter der Armutsgefährdungsschwelle von 1.066 Euro/Monat liegt. "Diese Aktion ist nur Dank der Hilfe zahlreicher SpenderInnen und unserem Partner LIBRO möglich", bedankt sich Fenninger.

In Niederösterreich beteiligen sich noch diese Woche 13 Volkshilfe Bezirksvereine an der Soforthilfe-Aktion. In Westösterreich steht der Schulbeginn noch an: In Tirol organisiert die Volkshilfe am 9. September eine Straßenaktion in Innsbruck und am 10. September in Wörgl. Bei der Volkshilfe Vorarlberg können noch bis Ende September Ansuchen gestellt werden. In Salzburg unterstützt die Volkshilfe Kinder der sonderpädagogischen Zentren bzw. können sich betroffene Familien an die Landesgeschäftsstelle wenden. In Steiermark, Kärnten und in Oberösterreich stehen die Bezirksstellen mit Rat und Tat zur Seite.

Informationen und Kontakt

Volkshilfe Kärnten: +43 63 32 495

Volkshilfe Oberösterreich: + 43 732 3405

Volkshilfe Salzburg: +43 662 42 39 39

Volkshilfe Steiermark: +316 8960-31000

Volkshilfe Tirol: +43 512 58 74 75

Volkshilfe Vorarlberg: +43 5574 48 853

Unterstützung kann mittels Antragsformular bei den Volkshilfe Landesorganisationen beantragt werden:

www.volkshilfe.at/schulstartaktion.

Wie kann geholfen werden?

Die Volkshilfe sammelt Spenden für armutsbetroffene Kinder und Jugendliche in Österreich. Wenn Kinder in Armut aufwachsen müssen, sind sie gezwungen, mit Entbehrungen zu leben. Helfen Sie uns helfen! Ihre Spende ist steuerlich absetzbar.

Spendenkonto

BIC OPSKATWW

IBAN AT77 6000 0000 0174 0400

Kennwort "Schulstart"

Online Spenden: www.volkshilfe.at/onlinespenden

SMS-Spenden: 0676 800 70 80

