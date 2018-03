Bezirksmuseum 18: Neue Ausstellung "Türkenschanzpark"

Wien (OTS) - Seit 1888 steht der "Türkenschanzpark" in Währing den Wienerinnen und Wienern zur Verfügung. In der Ausstellung "125 Jahre Türkenschanzpark" wird die Geschichte des beliebten Naherholungsraumes dokumentiert. Von Donnerstag, 5. September 2013, bis Sonntag, 22. Dezember 2013, sowie von Donnerstag, 9. Jänner 2014, bis Sonntag, 16. März 2014, ist die Schau im Bezirksmuseum Währing (18., Währinger Straße 124) zu sehen. Die Eröffnung der durch ehrenamtlich tätige Bezirkshistoriker gestalteten Sonder-Ausstellung nimmt der Bezirksvorsteher von Währing, Karl Homole, am Donnerstag, 5. September, vor. Beginn des frei zugänglichen Eröffnungsabends ist um 18.30 Uhr. Neben alten und neuen Fotografien, aufschlussreichen Texten, Plänen, sowie historischen Postkarten und Zeitungsberichten sind auch Einladungen und Programme zu verschiedenen Veranstaltungen im Parkareal und im früheren Restaurant zu besichtigen. Offen ist das Museum am Donnerstag (18.00 bis 20.00 Uhr), Sonntag (10.00 bis 12.00 Uhr) und Montag (9.30 bis 11.30 Uhr). An allen Tagen ist der Eintritt kostenlos. Spenden werden gerne angenommen.

Erinnerungen an alte Zeiten: Wasserpfeife und Schärpe

Einführende Worte spricht ein Vertreter der "Österreichischen Gesellschaft für historische Gärten" und Museumsleiterin Doris Weis begrüßt das Publikum. Individuelle Besichtigungstermine können unter der Rufnummer 4000/18 127 (tlw. Anrufbeantworter) vereinbart werden. Wissenswertes über Denkmäler im Park ist in der Ausstellung genauso zu finden wie Angaben über einstmalige Nutzungen der Fläche. Von der "Schreiber'schen Sandgrube" bis zur "Türkenschanze" und Pulvertürmen reicht der Rückblick. Mit einer Wasserpfeife wird an die Türkenbelagerungen erinnert und eine Schärpe zierte ein Mädchen beim Vortragen eines Gedichtes vor dem Kaiser. Auskünfte über diese "Jubiläumsschau" erhalten Interessierte per E-Mail:

