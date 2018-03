MEGA SHOW - Countdown für die großen Beschaffungsmessen im Oktober in Hongkong

Hongkong (ots/PRNewswire) - MEGA SHOW TEIL 1, 20.-23. Oktober 2013, und MEGA SHOW TEIL 2, 27.-29. Oktober 2013, werden in den letzten beiden Oktoberwochen ihre Tore für die Besucher öffnen. Die beiden einflussreichen Fachmessen bilden die wichtigste Beschaffungsplattform für Geschenke, Haushaltswaren, Spielwaren, Prämien und Schreibwaren der Einkaufssaison im Herbst in Hongkong und gehören für Einkäufer im südlichen China regelrecht zum Pflichtprogramm.

Mehr als 4000 internationale Lieferanten aus 36 Ländern nehmen daran teil und werden den internationalen Importeuren, Vertriebsfirmen und Händlern neue Produkte und Sortimente vorstellen. Sowohl neue als auch etablierte Lieferanten aus Australien, Österreich, Bangladesch, Belgien, Kambodscha, Kanada, dem chinesischen Festland, der Tschechischen Republik, Frankreich, Deutschland, Guatemala, Hongkong, Indien, Indonesien, Irland, Israel, Italien, Japan, Südkorea, Lettland, Macau, Malaysia, Mexiko, den Niederlanden, Pakistan, den Philippinen, Polen, Singapur, Spanien, Taiwan, Thailand, der Türkei, den Vereinigten Arabischen Emiraten, dem Vereinigten Königreich, den USA und Vietnam werden auf der Messe vertreten sein.

Mit der zunehmenden Verlagerung der Wirtschaft nach Osten nutzen immer mehr internationale Lieferanten diese Fachmessen, um ihren Kundenstamm in Asien zu erweitern. In diesem Jahr nehmen weit mehr als 500 neue Unternehmen als Aussteller an der Messe teil, von denen viele von außerhalb Asiens kommen. Außerdem stellen über 500 Lieferanten im Rahmen der Kampagne GO GREEN umweltfreundliche Produkte vor, denn die Entwickler und Hersteller in Asien haben auf die Bedeutung von Nachhaltigkeit und die immer steigende Nachfrage nach GO GREEN-Produkten in allen Segmenten des Einzelhandelsbereichs reagiert.

Bei der MEGA SHOW TEIL 1 werden sieben wesentliche Produktbereiche vorgestellt: GESCHENKE, HAUSHALTSWAREN UND DEKOARTIKEL, WEIHNACHTEN, FEST- UND SAISONWAREN, SPIELWAREN UND SPIELE + BABY UND KIND, GLASSWARENTRENDS, GESCHENK- UND SONSTIGE VERPACKUNGEN. Hinzu kommt der ASIATISCHE UND INTERNATIONALE SCHWERPUNKT, bei dem internationale Lieferanten eine vielfältige Auswahl an GESCHENKEN UND HAUSHALTSWAREN präsentieren.

Bei der MEGA SHOW TEIL 2 präsentieren Aussteller aus 11 Ländern vier wesentliche Produktbereiche: GESCHENKE, HAUSHALTSWAREN UND DEKOARTIKEL SOWIE GARTENGESTALTUNG, HEIMTEXTILIEN UND HAUSHALTSWAREN und ASIATISCHE SCHREIBWAREN. Hier stellen mehr als 200 Unternehmen ihre besten Angebote aus den Bereichen Druck, Schreibgeräte und Papier sowie Schul- und Bürobedarf aus Asien vor.

2012 nahmen über 57.000 Einkäufer an den Shows teil und auch die Zahl der Einkäufer aus den aufstrebenden Märkten wächst. Die beiden Shows finden jedes Jahr im Hong Kong Convention & Exhibition Centre in Wanchai in der Innenstadt von Hongkong statt.

