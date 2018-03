Neues Volksblatt: "Kein Gezerre" (von Markus Ebert)

Ausgabe vom 3. September 2013

Linz (OTS) - Die FPÖ will einen Untersuchungsausschuss zur Hochwasserkatastrophe. Schließlich muss, so die blaue Logik, irgendwer politisch dafür verantwortlich sein, dass es innerhalb weniger Tag so stark geregnet, dass in bestimmten Regionen des Landes weder Flussbette noch Dammbauten dem Wasser Einhalt gebieten konnten. Anders ausgedrückt: Nachdem man Petrus schlecht am Zeug flicken kann, weil es so geschüttet hat, muss dafür auf Erden die politische Konkurrenz herhalten.

Auseinandersetzungen auf diesem Niveau dürften Oberösterreich allerdings erspart bleiben, denn wie es aussieht, ist ein Untersuchungsausschuss im Landtag nicht realistisch. Das ist vermutlich auch die große Chance, das Thema Hochwasserschutz und Lehren aus der heurigen Katastrophe so zu behandeln, dass am Ende nicht verbrannte politische Erde zurückbleibt, sondern Verbesserungen im Sinne der Bevölkerung. Dass in den Hochwassertagen und vor allem in den Tagen und Wochen danach in Oberösterreich sehr viele Menschen sehr viel geleistet haben, um die Auswirkungen der Katastrophe möglichst rasch zu beseitigen, steht außer Streit. Dass man aus Ereignissen dieser Dimension immer wieder neue Erkenntnisse ziehen kann, ist auch unbestritten. Was es aber sicher nicht braucht, ist ein unwürdiges politisches Gezerre, das bei einem U-Ausschuss wohl unausbleiblich wäre.

