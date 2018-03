Tiroler Tageszeitung, Ausgabe vom 3. September 2013; Leitartikel von Anita Heubacher: "Und täglich grüßt das Murmeltier"

Innsbruck (OTS) - Utl: Zwei Jahre berät die Landesregierung in unterschiedlichen Konstellationen darüber, ob wir langsamer fahren sollen, um gesünder zu leben. Der Handlungsspielraum der Landespolitik ist begrenzt und nicht einmal der wird ausgenützt.

Seit letzter Woche ist das Lkw-Fahrverbot für bestimmte Güter, das sektorale Fahrverbot, in weite Ferne gerückt. Grund ist medialer Theaterdonner im regionalen Fernsehen. Die ÖVP trumpfte mit einer Methode auf, die in Wahlkampfzeiten sehr beliebt ist: David, in dem Fall Tirol, kämpft gegen Goliath, der, wie es konveniert, einmal im bösen Wien und dann wieder im bösen Brüssel sitzt.

Die EU möge doch das sektorale Fahrverbot einführen, dann bewegt sich Tirol und führt Tempo 100 für Pkw ein. Das war die Position der ÖVP vor den Landtagswahlen, dann hat sich die Partei einen Millimeter bewegt, um nach ein paar Wochen wieder den Retourgang einzulegen. Zuerst die EU, dann Tirol ist die falsche Reihenfolge. Das wissen alle, die die Begründung der Generalanwältin des Europäischen Gerichtshofes gelesen haben. Der EuGH hat gar nichts gegen ein sektorales Fahrverbot, was einer Sensation gleichkommt, nur müsse zuerst ein Maßnahmenpaket erlassen werden, um die Luftgüte zu verbessern. Im Paket enthalten ist Tempo 100. Das war im Dezember 2011. Pro Jahr wären bis zu 200.000 Lkw-Fahrten weniger angefallen. Tirol hätte Vorreiter sein und einen Weg aufzeigen können, wie man den von der EU so hochgestellten freien Warenverkehr einschränken könnte. Aber seit zwei Jahren macht die Landesregierung nichts anderes, als zu überlegen, ob das mächtige Tirol wirklich das tun soll, was ihm die Generalanwältin geraten hat, um die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen. David lässt die Mini-Muskeln spielen.

In unterschiedlicher Konstellation, einmal Schwarz-Rot und jetzt Schwarz-Grün, wird die immer gleiche, aber deshalb nicht richtigere Argumentation gebetsmühlenartig vorgetragen. Der Handlungsspielraum der Landespolitik ist begrenzt und nicht einmal der wird ausgenützt. David ist alles andere als ein Macher, er geht wider besseres Wissen vor der Hälfte der Wähler auf die Knie und schiebt die Lösung einer Sachfrage Jahre vor sich her. Da kann der böse Goliath aus Brüssel nichts dafür. Nach zwei Jahren des Herumlamentierens wäre es jetzt Zeit, endlich eine Lösung auf den Tisch zu legen. Wenn die ÖVP nicht bereit ist, den Preis für das sektorale Fahrverbot zu bezahlen, dann soll sie es zumindest offen sagen. Eine Entscheidung bitte, denn Tirols Glaubwürdigkeit in Brüssel hat ohnehin gelitten. Wie viel Tirol bereit ist, für eine bessere Luft zu tun, hat Goliath in den letzten zwei Jahren gesehen.

