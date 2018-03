Stellungnahme der WESTbahn zur ÖBB Aussendung

Stellungnahme der WESTbahn zur OTS-Aussendung der ÖBB vom 02. September 2013: ÖBB werden WESTbahn-Kunden Angebot machen

Korrektur zu OTS_20130902_OTS0172

Wien (OTS) -

Diese Meldung wurde korrigiert Neufassung in Meldung OTS0084 vom 03.09

Die WESTbahn möchte zur Aussendung der Österreichischen Bundesbahnen folgende Stellung nehmen:

Die ÖBB hielten zu den Ankündigungen der Westbahn, ihre Pendlertarife aufgrund fehlender Stützungen durch Steuermittel zu erhöhen, in einer Aussendung fest, dass "auch die ÖBB auf dieser Strecke keine gemeinwirtschaftlichen Leistungen erhalten. Generell werden gemeinwirtschaftliche Leistungen seit 2010 zug- und streckengenau abgerechnet und zwar auf Strecken, die nicht eigenwirtschaftlich zu führen sind. Die Weststrecke ist eine eigenwirtschaftliche Strecke".

Die WESTbahn möchte aufklären:

Die Fakten der ÖBB Aussendung stimmen NICHT.

Erstens gibt es für REX-Züge, Regionalzüge etc auf der Westbahnstrecke auch im Abschnitt zwischen Wien und Salzburg sehr wohl Leistungsbestellungen in großem Umfang, mit welchen die Angebote für die Pendler finanziert werden, die durchaus in direkter Konkurrenz zu den Zügen der WESTbahn (zB Amstetten-St. Pölten oder St. Pölten - Wien) stehen. Dadurch sind absolut ungleiche Bedingungen durch Leistungsbestellungen die die ÖBB erhalten, gegeben. Die Aussage der ÖBB ist nicht richtig, dass es auf der Weststrecke nur eigenwirtschaftliche Verkehre gibt.

Ebenso hat die ÖBB verzeichnet:

"Weiters ist es unrichtig, dass nur die ÖBB Sozialtarifabgeltungen erhalten. Der Sozialtarif für Schüler- und Lehrlingsfreifahrten wird vom Verkehrsverbund für die Westbahn nach den gleichen Regeln kompensiert, wie für die ÖBB. Darüber hinaus gehende Mittel aus Sozialtarifen stehen auch den ÖBB nicht zur Verfügung. (...) Die ÖBB wollen Pendlern ein Angebot machen, um den Wechsel auf die ÖBB attraktiv zu machen", hieß es.

Position der WESTbahn:

Genau, weil seitens des Bundesministeriums für Wirtschaft, Jugend und Familie eine Sozialtarifbestellung gewährt wurde und weil sogar ausdrücklich von Bundesminster Dr. Mitterlehner der WESTbahn garantiert wurde hinkünftig die faire Aufteilung der Mittel auf die Verkehrsunternehmen sicherzustellen, hat die WESTbahn KEINEN Aufpreis für Schüler-/Lehrlinge und Top-Jugenticketkunden vorgesehen; d.h. Schüler und Lehrlinge fahren auch weiterhin aufpreisfrei!

Rückfragen & Kontakt:

WESTbahn Management GmbH

Mag. Angelika Veith

Head of Communications

06767505 10 73

va @ westbahn.at