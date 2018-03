Spindelegger in Niederösterreich: Auf Erreichtem aufbauen, Österreich voranbringen

ÖVP will Wirtschaft entfesseln – ÖVP ist 365 Tage im Jahr Partner für die Landwirtschaft – Heimische Bauern sichern Arbeitsplätze und Versorgung mit Lebensmitteln

Wien/St. Pölten, 2. September 2013 (ÖVP-PD) "Die ÖVP steht für eine erfolgreiche, sichere und nachhaltige Zukunft unseres Landes. Wir wollen uns nicht auf erzielten Erfolgen ausruhen, sondern das Land mit Tatkraft und Optimismus gestalten und weiter voran bringen", unterstreicht ÖVP-Kanzlerkandidat Bundesparteiobmann Michael Spindelegger, der heute in Niederösterreich unterwegs ist. Bei seiner heutigen Tour stellt Michael Spindelegger klar, worum es bei der Nationalratswahl am 29. September 2013 geht: "Bei der Wahl geht es nicht um Titel und Ämter. Es geht auch nicht darum, was war. Es geht einzig und allein um die Zukunft Österreichs. Um mehr Wachstum, mehr gute Arbeitsplätze und weniger Steuern. Und dafür steht die ÖVP." Das Programm des heutigen Tages wird mit einem Betriebsbesuch bei der Firma "BMW-Plattner" eröffnet, gefolgt von einer Besichtigung der Zentrale der freiwilligen Feuerwehr in Sankt Pölten. Im Anschluss kehrt Michael Spindelegger beim Oberwölblinger "Winzerhof Erber" ein, den Abschluss bildet dann ein Ausklang im Heurigen "Weinhof Diry". ****

"Die ÖVP ist die Partei der Weltoffenen, der Optimisten, der Entdecker und der Tatkräftigen. In unserem Zukunftsprogramm haben wir die Konzepte erarbeitet, die den Wirtschaftsstandort und die Wettbewerbsfähigkeit stärken. Es sind die Unternehmen in diesem Land, die Arbeit schaffen, nicht Plakate", sagt der ÖVP-Bundesparteiobmann beim Besuch der Firma "BMW-Plattner". Die ÖVP will die Wirtschaft entfesseln, den Standort attraktiv halten und die Arbeitswelt flexibilisieren. "Wir wollen den Stillstand überwinden und Österreich nach vorne bringen. Ich packe die Herausforderungen an und will für dieses Land etwas erreichen. Denn die ÖVP ist die Partei für alle, die morgens früh aufstehen, um zu arbeiten, und am Ende des Monats auch etwas davon haben wollen", betont Michael Spindelegger.

Bei der Besichtigung der Zentrale der freiwilligen Feuerwehr Sankt Pölten hebt Spindelegger den Stellenwert des Ehrenamtes in Österreich hervor: "Die Blaulichtorganisationen in Österreich sind ein Rückgrat der inneren Sicherheit in unserem Land. Die Feuerwehren, sowohl die Berufs- als auch die freiwilligen Feuerwehren, übernehmen gerade im ländlichen Raum ein Höchstmaß an Verantwortung. Beim Katastrophenschutz haben die österreichischen Blaulichtorganisationen großartige Arbeit geleistet. Wir wollen sicherstellen, dass sie auch in Zukunft über die modernste Ausrüstung und ausreichend Personal verfügen können!" Die ÖVP hat sich deshalb federführend für die steuerliche Entlastung von Vereinen eingesetzt, um das Ehrenamt zu stärken: So werden Vereine durch eine Umsatzsteuerbefreiung bei "kleinen" Vereinsfesten, die maximal 48 Stunden dauern und maßgeblich von Vereinsmitgliedern getragen werden, entlastet. Die Körperschaftssteuerpflicht für "große" Vereinsfeste und Kantinen wurde auf 10.000 Euro angehoben. Bei "großen" Vereinsfesten können zudem 20 Prozent des Umsatzes als Eigenleistung abgezogen werden. "Rund drei Millionen Menschen engagieren sich in Österreich in Vereinen und leisten unzählige Arbeitsstunden auf freiwilliger Basis. Die ÖVP steht für eine Stärkung des Ehrenamts als Rückgrat der Zivilgesellschaft", betont Michael Spindelegger.

Bei der Einkehr in den "Winzerhof Erber" in Oberwölbling sagt Spindelegger: "Österreich ist reich an regionalen Köstlichkeiten. Die heimischen Landwirtinnen und Landwirte sind ein wichtiger Motor unserer Heimat, sichern unsere Versorgung und bewahren unsere vielfältige Kulturlandschaft. Die hohe Qualität österreichischer Produkte zeichnet sich nicht zuletzt auch durch die weltweite Nachfrage aus. Damit das so bleibt, wollen wir als ÖVP eine wettbewerbsfähige und ressourcenschonende land- und forstwirtschaftliche Produktion durch bäuerliche Familienbetriebe aufrechterhalten. Die ÖVP ist 365 Tage im Jahr Partner für die Landwirtschaft. Wir wissen, was wir an unseren Bäuerinnen und Bauern haben. Und wir sind zur Stelle, wenn sie in Not geraten", unterstreicht ÖVP-Bundesparteiobmann Michael Spindelegger in Verweis auf Hochwasser und Dürre-Katastrophen.

Den Schlusspunkt der Tour durch Niederösterreich bildet ein Ausklang beim Heurigen "Weinhof Diry" in St. Pölten.

