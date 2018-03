Matznetter: Trotz Krise Rekordbeschäftigung und geringste Arbeitslosigkeit in der EU unter Kanzler Faymann

Rekordarbeitslosigkeit trotz Hochkonjunktur während Schwarz-Blau - "Der Vergleich macht sicher"

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Wirtschaftssprecher Christoph Matznetter erinnerte heute, Montag, angesichts der Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten, dass die vor kurzem gesetzten Konjunkturmaßnahmen der SPÖ-geführten Bundesregierung erst im Folgejahr zu wirken beginnen. "Wir haben in bewährter Manier aktiv auf die Wirtschafts-und Beschäftigungslage reagiert und ein 1,5 Milliarden Euro schweres Konjunkturpaket geschnürt. Alleine bis 2014 sind 800 Millionen Euro für Baumaßnahmen vorgesehen", betonte Matznetter gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. KMU würden von dem Paket ebenfalls massiv profitieren. Speziell durch die vorgesehenen Garantien für Überbrückungskredite für Klein- und Mittelbetriebe mit insgesamt 50 Millionen Euro und pro Kreditnehmer bis zu zwei Millionen Euro. ****

Kritikern, insbesondere aus den Reihen von ÖVP und FPÖ, entgegnet Matznetter: "Während unter Kanzler Faymann während der größten Wirtschaftskrise seit den 30er-Jahren ein Rekordstand an Beschäftigung gelungen ist und wir die niedrigste Arbeitslosigkeit in der EU haben, hatte Schwarz-Blau Rekordarbeitslosigkeit während der Hochkonjunktur. Österreich ist damals im internationalen Vergleich Platz um Platz zurückgefallen. Also: Der Vergleich macht sicher." Weiters zeuge es von wirtschaftspolitischer Ahnungslosigkeit, zu erwarten, dass Konjunkturmaßnahmen sich sofort auf Arbeitslosigkeit und Wachstum auswirkten. "Wir erwarten die Trendwende 2014. Wir werden aber auch dann nicht lockerlassen und weiter um jeden Arbeitsplatz kämpfen", so Matznetter. (Schluss) mo/bj

