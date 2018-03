Arbeitsflexibilisierung beschleunigt Umverteilung von Löhnen zu Gewinnen

Linz (OTS) - Im letzten Jahrzehnt hat sich die Verteilung zu Ungunsten der Arbeitnehmer/-innen entwickelt. Eine Ausweitung der Arbeitszeit würde weitere erhebliche Lohnverluste zur Folge haben.

Unter dem Titel "Arbeitsflexibilisierung beschleunigt Umverteilung von Löhnen zu Gewinnen" möchten wir Ihnen die neuesten Fakten zur Verteilung der Einkommen und zur Arbeitszeit in Österreich und der EU in einer Pressekonferenz am Freitag, 6. September 2013, um 10 Uhr in der Arbeiterkammer Linz, Volksgartenstraße 40, 1. Stock, Seminarraum 1, präsentieren.

Als Gesprächspartner stehen Ihnen AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer und Mag. Johannes Pointner, Leiter der Abteilung Wirtschafts-, Sozial- und Gesellschaftspolitik zur Verfügung.

Datum: 6.9.2013, um 10:00 Uhr



Arbeiterkammer Oberösterreich 1. Stock, Seminarraum 1

Volksgartenstraße 40, 4020 Linz



