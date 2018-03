Neue Leitung der Lanserhof Hotels: Christian Hollweck wird zum General Manager

Marienstein/Waakirchen (ots) - Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/galerie.htx?type=obs

Von Mallorca an den Tegernsee: Christian Hollweck übernimmt zum 1. September 2013 die neu geschaffene Stelle des General Managers der Lanserhof Hotels. Hier wird der vom Ammersee stammende Bayer zunächst in seiner alten Heimat für die Eröffnung des neuen Lanserhof Tegernsee verantwortlich zeichnen. Der in der Luxushotellerie erprobte Vollblut-Gastronom bürgt für den hohen Anspruch, den der neue Standort des mehrfach ausgezeichneten Gesundheitszentrums verspricht.

Des Weiteren übernimmt Hollweck auch die übergreifende Leitung der Harisch Hotels, zu denen u.a. der Schwarze Adler und das Weiße Rössl in Kitzbühel, aber auch der Golfclub Margarethenhof gehören.

Der 40-jährige gelernte Hotelfachmann war zuvor fünf Jahre als Hotel Manager des St. Regis Mardavall Mallorca Resort für die operative Leitung des 5-Sterne Hotels verantwortlich. In den Jahren davor war er für Kempinski als Director Food & Beverage in St. Petersburg und Budapest tätig - zuletzt als Executive Assistant Manager im Kempinski Hotel Moika 22 in Sankt Petersburg. Weitere Stationen Hollwecks waren das Victoria Jungfrau Grand Hotel & Spa in Interlaken sowie das Hotel Adlon in Berlin.

"Wir freuen uns, mit Herrn Hollweck einen erfahrenen Manager der Luxus-Hotellerie gewinnen zu können, der insbesondere dem hohen internationalen Anspruch unserer Gäste gerecht wird", so Dr. Christian Harisch, Geschäftsführer und Miteigentümer der Lanserhof-Gruppe und Harisch Hotels. "Für mich war insbesondere die Verbindung des Hotelkonzepts mit dem zukunftsweisenden, ganzheitlichen Gesundheitsansatz ein ausschlaggebender Punkt, das neue Angebot anzunehmen", so Christian Hollweck auf die Frage, was ihn zum Wechsel bewegt hat.

Über die Lanserhof GmbH

Der Lanserhof steht seit über 30 Jahren für eine innovative Vitalmedizin und ist mit seinem Konzept eine in Europa vielfach ausgezeichnete medizinische Institution. Das LANS Med Concept ist eine Symbiose aus traditioneller Naturheilkunde und modernster Medizin. Bereits 2012 wurde das Stammhaus in Lans/Tirol durch das ambulante Gesundheitszentrum LANS Medicum in Hamburg ergänzt. Ende 2013 eröffnet der Lanserhof am Tegernsee. Hier entsteht auf 21.000 Quadratmetern das modernste Gesundheitszentrum Europas, das international neue Maßstäbe setzt.

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at

Rückfragen & Kontakt:

Nils Behrens

Lanserhof Tegernsee GmbH

Gut Steinberg 1-4

83666 Marienstein/Waakirchen

T +49 170 5671135

n.behrens @ lanserhof.com



Pressebilder finden Sie unter

http://www.lanserhof.com/presse/pressebilder.html



Weitere Informationen auf der Website

http://www.lanserhof.com