Schwertner besuchte Syrienflüchtlinge: "Winter großes Problem"

Caritas-Wien-Generalsekretär: Im Libanon ist Aufnahmekapazität fast erschöpft - Caritas muss jetzt Zelte winterfest machen

Wien-Beirut, 02.09.13 (KAP) Die Lage in Syrien spitze sich mit jedem Tag weiter zu und immer mehr Menschen würden vor dem Bürgerkrieg flüchten - viele davon in den Nachbarstaat Libanon. Klaus Schwertner, Generalsekretär der Wiener Caritas, hat sich letzte Woche selbst ein Bild von der Lage der syrischen Flüchtlinge im Libanon gemacht. Offiziell seien dort im Moment eine Million Flüchtlinge registriert, die Hilfsorganisationen gehen aber von einer Dunkelziffer von 1,5 Millionen Menschen aus, so der Generalsekretär im Gespräch mit "Kathpress" am Montag.

Von staatlicher Seite erlaube man im Libanon keine offiziellen Lager - trotzdem würden sich überall Flüchtlingscamps bilden. Vor allem im ländlichen Gebiet entstehe entlang der Straßen ein Lager nach dem anderen. "Die Leute leben in improvisierten Camps, schlafen in Zelten, Wellblechhütten oder unter Planen", berichtet Schwertner. Viele hätten "alles verloren und unvorstellbares erlebt".

Zur Zeit leben etwa 1,5 Millionen syrische Flüchtlinge im Libanon -das bei einer Einwohnerzahl von vier Millionen Libanesen und einer Fläche von Tirol. "Die Situation ist angespannt und die Kapazitäten nahe am Ende", warnt Schwertner.

Vonseiten des Libanon gebe es keine direkte Unterstützung. Man sei aber froh, dass die Grenzen weiterhin offen bleiben. "Zumindest im Moment sieht es nicht danach aus, dass der Libanon die Grenzen dicht macht. Wie das allerdings weitergeht, wenn der Flüchtlingsstrom nicht nachlässt, kann man nicht voraussagen."

Die Nothilfe für die Flüchtlinge wird vom UN Flüchtlingshilfswerk UNHCR und anderen Hilfsorganisationen organisiert. Die Caritas ist in der Bekaa-Ebene im Norden des Libanon speziell für die "syrischen Neuankömmlinge" zuständig.

Die Situation sei in der Region wie auch überall sonst sehr ernst. Täglich kämen 100 neue Familien alleine in das Caritas-Zentrum in Taalabaya. "Wir helfen den Menschen mit Lebensmittel- und Hygienepaketen, Matratzen, Decken und Wasserkanistern", berichtet der Generalsekretär der Wiener Caritas.

Die größte Herausforderung sei die Vorbereitung auf den Winter. Viele der Flüchtlinge würden versuchen, ihre Zelte winterfest zu machen. Im Moment habe es noch etwa 30 Grad Celsius. Innerhalb der nächsten Wochen und Monate könnten die Temperaturen in der Nacht aber unter die Null-Grad-Marke rutschen. "Wir bereiten deshalb eine Spendenaktion vor, in der wir um Öfen bitten." Trotzdem sei man sich unsicher, wie man die Flüchtlinge durch den Winter bringen solle.

