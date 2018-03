Grünenthal präsentiert Neuigkeiten und jüngste Erfahrungswerte rund um die gezielte und lokale Behandlung von Postherpetischer Neuralgie (PHN) auf dem EFIC Kongress in Florenz vom 9. - 13. Oktober

Aachen (ots) - Medizinisches Fachpersonal, das mehr über die gezielte und lokale Behandlung von Postherpetischer Neuralgie (PHN) erfahren möchte, ist herzlich zu den Meet-the-Expert Sessions eingeladen, die auf dem Grünenthal Stand des EFIC Kongresses vom 9. - 13. Oktober in Florenz stattfinden. PHN ist ein chronischer Schmerzzustand, der durch eine vorhergegangene Herpes Zoster Infektion (besser bekannt als Gürtelrose) ausgelöst wird und meist durch einen brennenden, stechenden oder einschießenden Schmerz gekennzeichnet ist. Die Teilnehmer der Meet-the-Expert Sessions werden erfahren, was es bedeutet, "outside the pill box" zu denken und weiterhin mehr über die Bedeutung einer gut verträglichen, effektiven Langzeitbehandlung von chronischer PHN lernen. Mehr Informationen über die internationalen Sprecher, den Kongress und das Programm der Meet-the-Expert Sessions finden Sie unter www.versatis.com.

EMBARGO: Diese Information ist ausschließlich für medizinische Fachkreise bestimmt.

