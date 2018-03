Nazan Eckes mit Jorge González in Hamburg / Eine strahlend schöne Nazan Eckes und ein schillernder Jorge González wurden am gestrigen Sonntag in der Hansestadt gesichtet

München (ots) - Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/galerie.htx?type=obs

Das Wetter in Hamburg ist klassisch wechselhaft doch zwei Gesichter strahlen ganz besonders. Moderatorin Nazan Eckes und Fashion-Guru Jorge González schlendern vergnügt über das Gelände des Studio-Hamburg.

Das Treffen findet aber nicht nur zur privaten Freude statt: Nazan und Jorge drehen für das neue Modeformat "E! FACTOR by Jorge González", das ab Oktober auf E! Entertainment ausgestrahlt wird. Nazan Eckes fungiert als einer der zahlreichen Stargäste und präsentiert sich hierbei in einem völlig neuen Look. Eine Verwandlung, auf die man gespannt sein darf.

Sendehinweis: "E! FACTOR by Jorge González", ab 28. Oktober immer montags um 21:30 Uhr nur auf E! Entertainment

Das Bildmaterial steht bei redaktioneller Verwendung, Erwähnung des Fotocredits und Erwähnung des Sendehinweises frei zur Verfügung.

