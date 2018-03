AK-Vizepräsident Hemm: FSG-Fraktion fasst Beschlüsse einsam statt gemeinsam

Kein fraktionsübergreifendes Fairnessabkommen und keine Versuche für anständige Aufklärung der Causa Bruck

St. Pölten (OTS/nab) - "Die FSG-Fraktion fasst Beschlüsse weiterhin einsam statt gemeinsam. So wurde der NÖAAB-FCG-Antrag zur Erarbeitung eines fraktionsübergreifenden Fairnessabkommens bzw. eines Ehrenkodex genauso abgelehnt, wie Vorschläge für eine anständige Aufklärung der Vorkommnisse rund um einen Liegenschaftsverkauf in Bruck an der Leitha. Im Gegenzug wurden inhaltlose Schriftstücke von der FSG geschrieben und beschlossen", bedauert AK-Vizepräsident Franz Hemm die heutigen Mehrheits-Beschlüsse im AKNÖ-Vorstand.

