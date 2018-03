FPÖ-Schratter: SPÖ hat sich bei Mitgliederzahl wohl grob verrechnet

SPÖ laufen die Mitglieder davon - Laut interner SPÖ-Bilanz 930 Mitglieder weniger

Klagenfurt (OTS) - In Reaktion auf Medienberichte hält die freiheitliche Landesparteisekretärin Mag. Nina Schratter fest, dass sich SPÖ-Landesgeschäftsführer Daniel Fellner wohl ein zweites Mal innerhalb von 24 Stunden verrechnet habe. Neben der gestrigen Zeitungsente, wonach 30 ehemalige Freiheitliche die Seiten wechseln würden, dürfte die SPÖ sich auch bei ihren eigenen Mitgliederzahlen deutlich verrechnet haben.

Laut vertrauenswürdiger Information aus SPÖ-Kreisen weist die SPÖ-Parteibilanz unter der Position Mitgliederbeiträge einen Betrag von 344.359,42 Euro auf. Im Jahr 2010 waren dies noch 412.277,06 Euro. "Dividiert man die Beträge durch den Mitgliedsbeitrag von 73 Euro, kommt man auf ein sattes Minus von 930 Mitgliedern und einen aktuellen Stand von nicht einmal 5.000 Mitgliedschaften", rechnet Schratter vor. 15.000 bis 20.000 Mitglieder dürften daher wohl eher ein Wunschtraum von Kaiser, Fellner und Co. sein.

Anscheinend sei die SPÖ aber sowieso gerade auf Mitgliederakquise, sieht man sich die aktuelle Parteibuchwirtschaft im Landesdienst an. "Offensichtlich ist seit 3. März wieder das System Wagner in Kraft, wobei Kaiser sein politisches Vorbild bei Weitem an Skrupellosigkeit und Machtgier übertrifft. Der Mensch ist in den Hintergrund gerückt, was zählt, ist das rote Parteibuch", lässt Schratter wissen und verweist in diesem Zusammenhang auf die öffentliche Meinung.

