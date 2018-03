VP-Leeb: Kein Grund für Jubelmeldungen, Herr Kollege Peschek!

Jugendarbeitslosigkeit in Wien als Ergebnis roter Pflichtschulmisere und falscher Standortpolitik

Wien (OTS) - "Es gibt überhaupt keinen Grund angesichts der Arbeitsmarktdaten in Selbstbeweihräucherung und Eigenlob zu versinken", so ÖVP Wien Bildungssprecherin Gemeinderätin Isabella Leeb zu den heutigen Aussagen von SPÖ-Gemeinderat Christoph Peschek.

Dass die Reparaturmaßnahmen der Stadt Wien unter Zuhilfenahme großzügiger Bundesmittel von Jahr zu Jahr steigen ist einzig und allein der von der SPÖ Wien zu verantwortenden Bildungsmisere an Wiens Pflichtschulen zu verdanken. Die Jugendlichen trifft daran ganz bestimmt keine Schuld. Wer wenn nicht die SPÖ trägt die Verantwortung dafür, dass Wiens Jugendliche vermehrt in Nachqualifizierungsmaßnahmen und überbetrieblichen Lehrwerkstätten landen. Und das, obwohl sie an einer Wiener Schule einen "positiven Schulabschluss" gemacht haben. Dass dieser oft das Papier nicht wert ist, auf dem er gedruckt wurde, merken die Lehrbetriebe bereits beim Erstgespräch. "Den Unternehmen ist es bestimmt nicht zumutbar, die Versäumnisse aus dem Pflichtschulbereich, neben der Vermittlung der Lehrinhalte aufzuholen", so Leeb weiter.

"Dass Peschek zum wiederholten Male den Unternehmern den "schwarzen Peter" zuschiebt ist auch nicht weiter verwunderlich. Herr Peschek, auch wenn ich mich wiederhole, weder die Gewerkschaft noch politische Parteien können Arbeitsplätze schaffen - sie sind lediglich dazu da die Rahmenbedingungen so zu setzen, dass Unternehmer auch eine Perspektive an ihrem Standort sehen. Anstatt der Wirtschaft die nötigen Entfaltungsmöglichkeiten zu geben werden die Betriebe stetig behindert. Angefangen bei der massiven Gebührenlawine bis hin zur vollkommen verfehlten Verkehrspolitik. Allein durch das Chaos, das ihre Regierungskollegin auf und um die Mariahilfer Straße anrichtet, sind allein in Neubau und Mariahilf 9000 Betriebe in ernster Gefahr. Rot-Grün betreibt eine vollkommen wirtschaftsfeindliche Standortpolitik. Wer soll da noch ausbilden?", so die Bildungssprecherin weiter.

"Die SPÖ Wien ist schlecht beraten die Wiener Wirtschaft als Schuldige an den Pranger zu stellen. Wiener Unternehmen leisten trotz widrigster Umstände enorm viel. Wenn diese aber permanent von der Politik frontal angegriffen werden, ist niemandem gedient. Die Aufgabe der Stadtregierung besteht darin die Rahmenbedingungen so zu setzen, dass junge Menschen ihre Qualifizierung und Ausbildung in Betrieben erlangen können und nicht in künstlichen (überbetrieblichen) Werkstätten. Dazu braucht es aber allerdings Mut, Weitsicht und wirtschaftliches Verständnis. All das vermissen wir im Rot-Grünen Wien", so Leeb abschließend.

