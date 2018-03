Bundeskanzler Faymann: "Wir wollen eine politische Lösung für Syrien"

Empfang der österreichischen Botschafterinnen und Botschafter im Bundeskanzleramt

Wien (OTS) - "Österreich hat im Syrien-Konflikt einen klaren Standpunkt: Wir sind gegen eine militärische Lösung. Wir sprechen uns gegen ein militärisches Eingreifen aus, denn ein solches Vorgehen ist keine echte Option. Wir sind überzeugt davon, dass nur politisches Handeln eine dauerhafte Lösung ermöglicht. Daher werden wir unsere Stimme auch weiterhin für eine politische Lösung im Nahen Osten und in Syrien erheben und entschlossen dafür eintreten", so Bundeskanzler Werner Faymann heute, Montag, beim Empfang der österreichischen Botschafterinnen und Botschafter im Bundeskanzleramt.

"Es erfüllt uns mit Stolz, dass Österreich die geringste Arbeitslosigkeit und eine der geringsten Jugendarbeitslosenraten hat. Auch wenn wir uns noch nicht ganz von der Wirtschaftskrise erholt haben, gibt es doch schon Anzeichen für einen Aufschwung. Die europäische Solidarität muss weiterhin stark sein und darf sich nicht mit einer durchschnittlichen Jugendarbeitslosigkeit von 25 Prozent zufrieden geben. Wir müssen daher zusammen mit anderen wirtschaftlich starken Ländern Konjunkturprogramme und Investitionen umsetzen. Ich bin überzeugt davon, dass eine derartige gemeinsame Zusammenarbeit machbar ist", so Faymann.

Bundeskanzler Faymann dankte für die gute Zusammenarbeit zwischen dem Bundeskanzleramt und dem Außenministerium sowie den österreichischen Botschafterinnen und Botschaftern für ihren mannigfachen und vielfältigen Einsatz. "In einer Zeit, in der eine friedliche Entwicklung in vielen Ländern keine Selbstverständlichkeit ist, leisten Sie international auf kulturellem, wirtschaftlichem und politischem Gebiet wichtige Arbeit. Wir haben großen Respekt vor Ihren Leistungen, denn Sie als Botschafterinnen und Botschafter sind die Visitenkarte Österreichs auf der ganzen Welt", so der Bundeskanzler abschließend.

