Rauch: Grüne als untertänige Steigbügelhalter der SPÖ

Was sagt Kogler zur Kindesweglegung der SPÖ? – Was sagen die Grünen zu den Finanzskandalen der SPÖ? - Grüne am linken Auge blind

Wien, 2. September 2013 (ÖVP-PD) "Die Grünen geben sich weiterhin als untertänige Steigbügelhalter der SPÖ", hält ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch fest. "Anders ist es nicht zu erklären, dass die Grünen eine permanente Schmutzkübelkampagne gegen die ÖVP fahren, aufgebaut auf Halb- und Unwahrheiten, Vernaderung und Anpatzerei. Die SPÖ wird hingegen völlig außen vor gelassen. Wenn die Grünen wirklich für eine saubere Politik stehen würden, würden sie alles thematisieren. Dass sich Pilz, Kogler und Co. aber ausschließlich mit der ÖVP beschäftigen, obwohl eine Reihe von Vorwürfen und Skandalen gegen die SPÖ vorliegen, lässt die Katze aus dem Sack: Für eine künftige Regierungsbeteiligung tun die Grünen offenbar alles", betont der ÖVP-Manager. Rauch: "Bisher haben die Grünen kein einziges Wort zu den Finanzskandalen der SPÖ verloren: Stichwort SWAP Linz, wo gut 500 Millionen Euro Steuergeld verzockt wurden. Stichwort Salzburg, wo die Bundes-Gründen still zugesehen haben. Stichwort Kärnten, wo der amtierende SPÖ-Landeshauptmann von einem Zeugen schwer belastet wird, die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Untreue. Und Stichwort Telekom:

Namen wie Laura Rudas, Heinz Lederer, Alfred Gusenbauer und Kurt Gartlehner. Doch die Grünen schweigen. Was die Grünen veranstalten würden, wenn all diese Skandale in ÖVP-regierten Bundesländern passiert wären, kann man sich ausmalen. Die Beweisführung ist abgeschlossen", so Rauch: "Die Grünen sind auf dem linken Auge blind." ****

"Rot-Grün ist ein Duo Infernale", stellt Rauch klar. Das beweist die verfehlte Belastungs-Politik in der Bundeshauptstadt Wien: "Das rot-grüne Experiment ist gescheitert. Gebührenabzocke, Zwangstagschule und eine komplett verfehlte Infrastruktur- und Verkehrspolitik – der Cocktail aus Sozis und Ökos sorgt für allgemeine Katerstimmung bei der Bevölkerung", unterstreicht Hannes Rauch. Und abschließend: "Der klägliche Versuch der Grünen, mit Anpatzereien Aufmerksamkeit zu bekommen, offenbart das Sittenbild der Grünen und deutet auf völlig fehlende inhaltliche Konzepte hin."

