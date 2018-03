Colour-Run - mit farbenfrohen und funktionalen Runningstyles der Marke GORE-TEX®

Damit die graue Jahreszeit nicht zu sehr auf die Stimmung schlägt, empfiehlt die Marke GORE-TEX® farbenfrohe Styles ihrer Markenpartner. Diese bessern nicht nur die Laune, sondern sorgen beim Laufen auch für optimalen Klimakomfort.

Herbst und Winter sind oft grau und dunkel und Nieselregen und Nebel leisten ihren Beitrag zur tristen Stimmung. Das Gegenprogramm heißt hier einfach gegen den Herbstblues anlaufen, denn Sport macht ja bekanntlich glücklich. Und auch die knalligen Farben der neuen Laufbekleidung und -schuhe bringen die Seele zum Leuchten. Dank der mikroporösen Membrane sind die GORE-TEX® Produkte dauerhaft wasserdicht und atmungsaktiv und sorgen so auch bei herbstlichem Nieselwetter und dem Lauf durch Pfützen für ein angenehmes Körperklima.

Schneller, weiter, bunter

Hohe Atmungsaktivität ist bei Sportbekleidung, ob Jacken oder Schuhe, besonders wichtig. Sie trägt nicht nur zum verbesserten Tragekomfort bei, sondern vermeidet zum Beispiel auch Blasen an den Füßen, die sich durch nasse Socken bilden können. Straßenlaufschuhe wie von GORE-TEX® Markenpartner Saucony lassen überschüssigen Wasserdampf und Hitze ungehindert nach außen entweichen, Feuchtigkeit von außen jedoch nicht eindringen. Heiß sind dafür die angesagten Knallfarben der neuen Modelle Saucony Kinvara - in trendigem Orange für Herren und leuchtendem Pink für Damen.

Funktionaler Blickfang im trüben Grau

Passend zu den leuchtenden Schuhen lassen die GORE-TEX® Active Jacken keine Wünsche offen. Auch bei Bekleidung setzen GORE-TEX® Markenpartner wie La Sportiva oder Scott auf kräftige Töne. Die angesagten Farben sind ideal für das Laufen in dunkleren Umgebungen und bei schwierigen Lichtverhältnissen, da diese die Sichtbarkeit des Läufers stark erhöhen. Die hochfunktionalen Jacken punkten ebenfalls durch ihre hohe Atmungsaktivität und dauerhafte Wasserdichtigkeit bei gleichzeitig geringem Gewicht.

Ob Wind, Nebel oder sogar Schneeregen - mit der richtigen Ausrüstung der GORE-TEX® Markenpartner gibt es keinen Grund mehr, den Abend lieber auf der Couch zu verbringen.

Über W.L. Gore & Associates:

Gore ist ein technologiegetriebenes Unternehmen, das nach neuen Entdeckungen und Produktinnovationen strebt. Gore ist vor allem bekannt für seine wasserdichten, winddichten und atmungsaktiven GORE-TEX® Gewebe, darüber hinaus beinhaltet das Portfolio des Unternehmens aber auch alles von High-Performance-Geweben über implantierbare medizinische Geräte bis hin zu industriellen Herstellungskomponenten und Luftfahrtelektronik. Gore, dessen Hauptsitz in Newark, Del. liegt, wurde 1958 gegründet. Mit 10.000 Angestellten in 30 Ländern erwirtschaftet das Unternehmen einen jährlichen Umsatz von mehr als 3,2 Milliarden US-Dollar. Gore ist eines der wenigen Unternehmen, das seit der Existenz der Ranglisten im Jahr 1984 auf allen U.S.-amerikanischen Listen der "100 besten Arbeitgeber" erschienen ist. Darüber hinaus wird das Unternehmen regelmäßig in ähnlichen Listen auf der ganzen Welt ausgezeichnet. Mehr Informationen stehen unter www.gore.com.

