Mit "vielgesundheit" kommt nun jede Menge Gesundheit ins Programm von W24.

In der brandneuen Sendung "vielgesundheit" werden ab 5. September 2013 auf dem Wiener Stadtfernsehsender W24 jede Woche 14 Minuten geballt Gesundheitsinformationen zu sehen sein.

Wien (OTS) - Themen der ersten Ausstrahlung sind u.a. Cluster-Kopfschmerz und Traditionelle Chinesische Medizin (TCM). Außerdem wird das Geheimnis gelüftet, was man unter einer Schlangenlaus versteht.

vielgesundheit - ein Auszug der ersten Sendung

Univ.-Prof. Dr. Michael Rolf Müller, Chirurg und TCM-Spezialist, berichtet im Interview über das europäische und chinesische Auge, mit denen er seine PatientInnen betrachtet.

Prof. Dr. Müller leitet seit 2007 die Abteilung für Thoraxchirurgie am Otto Wagner Spital in Wien und ist Mitglied zahlreicher wissenschaftlicher und fachärztlicher Gesellschaften. Von 2003 bis 2006 absolvierte er eine Ausbildung in Traditioneller Chinesischer Medizin. "Das Medium Film macht die teilweise komplexen Inhalte für Laien besser aufnehmbar und bildet so einen erfrischenden Kontrast zu zahlreichen mehr textlich organisierten Angeboten", meint der Experte.

Neue Gesichter auf W24

Bereits Mitte August fand das Casting für "vielgesundheit" statt. Die Moderatorinnen wurden dabei auf Herz und Nieren geprüft. Durchsetzen konnte sich schließlich Cornelia Kreuter, die künftig durch die Sendung vielgesundheit führen wird.

Das Sendungsteam von vielgesundheit ist weiters mit Zara Auferbauer, die als Produzentin und Geschäftsführerin der MedizinMediathek vielgesundheit.at bereits auf viele Jahre Erfahrung im Bereich Gesundheitsfilme und einige Medienpreise zurückblicken kann, sowie mit Myriam Weber als fachliche Spezialistin in der Redaktion optimal aufgestellt.

vielgesundheit-Sendetermine im September:

Erstausstrahlung: 05.09.2013, 17:20 Uhr

Sendetermin: Donnerstags um 17:20 Uhr

Wiederholung: jeweils Fr 12:20, So 16:10 und Mo 11:35 auf W24

Live und in der Mediathek auch online unter www.w24.at.

Über W24 - das Wiener Stadtfernsehen

Unter dem Motto "So nah' kommt keiner" präsentiert W24 die großen und kleinen Geschichten Wiens. Mit einer neuen strategischen Positionierung, neuem Design, neuen Standards in der Nachrichtenkompetenz und neuen Formaten, bietet das Wiener Stadtfernsehen noch mehr Information, Service und Unterhaltung, welche speziell auf die urbanen Bedürfnisse der Wienerinnen und Wiener ausgerichtet sind. W24 läuft exklusiv im Kabelnetz der UPC sowie online und als mobile Livestream über www.w24.at. Mit rund 50.000 Zuschauern pro Tag (Quelle: Teletest) hält W24 einen Marktanteil von 4,5%. im Wiener Kabel.

Über vielgesundheit.at - die MedizinMediathek

vielgesundheit.at ist die österreichische MedizinMediathek rund um die Themen Spitzenmedizin und Gesundheit in Österreich und ein Projekt der teamworx mediamanagement GmbH. In der MedizinMediathek www.vielgesundheit.at sind Filme und Informationen über Vorsorge, Forschung und Therapiemöglichkeiten einer Vielzahl von Krankheiten für mündige PatientInnen jederzeit und kostenlos abrufbar -verständlich erklärt von ÄrztInnen, Selbsthilfegruppen und Betroffenen.

Rückfragen & Kontakt:

vielgesundheit.at

Mag. Cornelia Auer

Mobil: +43 660 35 50 842

Festnetz: +43 1 890 59 65

Mail: presse @ vielgesundheit.at



W24 - Das Stadtfernsehen

MMag. Iringó Demeter

Festnetz: +43 1 368 34 24-149

Mail: demeter @ wh-m.at