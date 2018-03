VOR lehnt Pendleraufpreis der WESTbahn ab

Kundenfreundlichkeit sollte im Verkehrsverbund vorangestellt werden

Wien (OTS) - Auf die heutige Ankündigung der WESTbahn GmbH auf verschiedenen Bahnstrecken Aufschläge für Zeitkartenbesitzer zu verlangen, zeigt sich der VOR überrascht. Immerhin ist die WESTbahn GmbH Partner im VOR und tausende Pendler in Wien und Niederösterreich müssten Kostenaufschläge hinnehmen oder auf Angebote anderer Bahnanbieter wechseln. Darüber hinaus weist VOR darauf hin, dass kein anderes Unternehmen im Verkehrsverbund Aufschläge verlangt. Der VOR appelliert an die WESTbahn, Kundenfreundlichkeit voranzustellen.

Derzeit gelten auf allen öffentlichen Verkehrsmitteln in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland die Tickets des Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) bzw. des Verkehrsverbund Niederösterreich-Burgenland (VVNB), die in einer Tarifgemeinschaft zusammengefasst sind. Damit ist für die drei Bundesländer ein einheitliches Angebot an öffentlichem Verkehr gegeben, das im Vorjahr von 979 Mio. Fahrgästen genutzt wurde. "Wir appellieren an die Verantwortlichen im Unternehmen noch einmal eindringlich, die geplante Vorgangsweise zu überdenken", so VOR-Geschäftsführer Wolfgang Schroll und Thomas Bohrn.

