AVISO: George S. Marshall Besuchsreise 2013: Experten des US-Herstellungssektors und Anlagenbau in Österreich

06.09.2013, 11h, WKÖ, Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien, Zimmer C116

Wien (OTS/AVISO) - Schon heute sind die USA nach Deutschland der zweitwichtigste Abnehmer österreichischer Maschinen und Anlagen. Zwei Prozent Wirtschaftswachstum in den USA kurbeln die Produktion weiter an. Zudem ist der US-Erdgaspreis durch Schiefergasfunde historisch niedrig und fördert so die Ansiedlung energieintensiver Produktionen.

Themenschwerpunkte des Pressegesprächs:

- Wirtschaftliche Herausforderungen in den USA

- Gibt es eine Renaissance des US-Herstellungssektors?

- Geschäftschancen für österreichische Unternehmen im U.S.-Anlagenbau

Folgende Experten stehen Rede und Antwort:

- Thomas J. DUESTERBERG

(Executive Director of the Manufacturing and Society in the 21st Century /Aspen Institute)

- William STRAUSS

(Senior Economist and Economic Advisor /Federal Reserve Bank of Chicago)

- Franz RÖSSLER

(Österr. Wirtschaftsdelegierter in Chicago)

- Brent WEIL

(Senior Vice President and Treasurer /National Association of Manufacturers /NAM)

Datum: 6.9.2013

Zeit: 11:00 Uhr

Ort: Wirtschaftskammer Österreich

Wiedner Hauptstraße 63

Zimmer C116

