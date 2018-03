VP-Stiftner ad Ottakringer Straße: Jubelmeldungen sind fehl am Platz

Wien (OTS) - "Die heutigen Jubelmeldungen von Stadträtin Vassilakou sowie der Bezirksvorsteher Prokop und Pfeffer angesichts der Neugestaltung der Ottakringer Straße sind komplett fehl am Platz", so ÖVP Wien Verkehrssprecher Gemeinderat Roman Stiftner in einer ersten Reaktion.

Entgegen der Aussagen der Vertreter von Rot-Grün ist der Umbau der Ottakringer Straße keineswegs im Sinne der meisten Anrainer und Betriebe. Diese Umgestaltung zieht einen eklatanten Verlust an Parkplätzen nach sich und durch die Zusammenlegung von Straßenbahngleisen und Fahrbahn wird sowohl der Autoverkehr als auch der Öffentliche Verkehr deutlich verlangsamt. Stau ist quasi vorprogrammiert. Wie weltfremd und abgehoben hier vorgegangen wird, zeigt auch, dass grüne Mandatare in Ottakring damit argumentiert haben, dass die Öffi-Benutzer während der neuen Stauzeiten nun die Möglichkeit hätten die Schaufenster der Geschäftsstraße zu betrachten.

"Diese Neugestaltung der Ottakringer Straße spiegelt die Retro-Verkehrspolitik der rot-grünen Stadtregierung wider und reiht sich in die Riege der Chaos-Projekte der grünen Verkehrsstadträtin ein. Wir brauchen eine Verkehrspolitik, die die wirklichen Interessen der Menschen berücksichtigt und nicht mit ideologischen Scheuklappen agiert", so Stiftner abschließend.

