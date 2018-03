Leitl zu Arbeitsmarktdaten: Jetzt gezielte Wachstums- und Beschäftigungsimpulse setzen

Handwerkerbonus und Zweckwidmung der Wohnbauförderung als wichtige Maßnahmen für Baubranche

Wien (OTS/PWK602) - "Die heute veröffentlichten Arbeitslosenzahlen für August belegen, dass wir alles daran setzen müssen, um die Konjunktur zu stützen und Beschäftigung zu schaffen", betont WKÖ-Präsident Christoph Leitl. "Es ist erstaunlich und den Unternehmen zu verdanken, dass die Zahl der Beschäftigten auf höchstem Niveau liegt und stärker wächst als die Wirtschaft selbst, bei Älteren zuletzt sogar deutlich um 5,3%. Die Unternehmen haben somit einen Bonus für Beschäftigung verdient, keinen Malus! Dennoch brauchen wir gezielte Wachstums- und Beschäftigungsimpulse, aber keine komplizierten Konstrukte oder zusätzlichen Belastungen für Budget und Steuerzahler".

Die zarten Anzeichen einer besser werdenden Wirtschaftslage brauchen Rückenwind, damit das Vertrauen zurückkehrt und auch die Investitionen der Unternehmen zunehmen, die zusätzliche Beschäftigung schaffen. Der WKÖ-Präsident verweist in diesem Zusammenhang auch auf seine Forderung nach einem Handwerkerbonus, der nicht nur den Pfusch eindämmen, sondern auch die Wirtschaft beleben würde. "Maßnahmen wie diese kosten keinen zusätzlichen Cent, würden aber rasch helfen". Auch die Zweckwidmung der Wohnbauförderung brächte wertvolle Impulse, um gerade in der Baubranche - hier ist die Arbeitslosenrate zuletzt um 20,2% gestiegen - die Beschäftigung auszubauen.

Daneben würde eine Senkung der Lohnnebenkosten die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Österreich steigern und den Beschäftigungsmotor wieder in Gang bringen. Spielräume für eine Beitragssenkung sieht Leitl etwa in der Unfallversicherung. Es brauche daneben auch Anreize, um ältere Beschäftigte freiwillig länger in der Arbeitswelt zu halten, betont Leitl.

"Betriebe ermutigen statt weiter belasten - das muss jetzt die Devise sein. Eigentumssteuern oder eine massive Verteuerung der Arbeitskosten etwa durch Strafsteuern für Überstunden sind daher strikt abzulehnen", so Leitl. (PM)

