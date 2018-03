Marek: Bildungsministerin soll Vereinbartes akzeptieren

ÖVP-Bildungssprecherin erinnert Claudia Schmied an gemeinsame Beschlüsse

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Auch wenn Bildungsministerin Claudia Schmied es offenbar nicht wahrhaben will: Wir haben in dieser Legislaturperiode gemeinsam die Neue Mittelschule - bei gleichzeitiger Beibehaltung der Gymnasien - beschlossen. Gemeinsam haben wir in dieser Koalition das differenzierte Schulsystem, das in der Verfassung abgesichert ist, bestätigt. Die Realität ist anzuerkennen, sagte ÖVP-Bildungssprecherin Abg. Christine Marek heute, Montag.

"Darüber hinaus haben wir auch den massiven Ausbau der ganztägigen Schulformen beschlossen. Diesen Weg werden wir weitergehen", betonte Marek in einer Reaktion auf die Aussagen der Ministerin im Burgenland.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

Tel.: 01/40110/4436

http://www.oevpklub.at