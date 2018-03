unit-IT feiert 10 erfolgreiche Jahre und bietet am jährlichen Info Day News und Updates

unit-IT Info Day am 11. September 2013 ab 13 Uhr // Motto: "bis zum LimIT" // im Ars Electronica Center Linz

Linz (OTS) - unit-IT Dienstleistungs GmbH & Co KG - österreichweit führendes SAP-Systemhaus, Competence Center für mobile IT-Lösungen und IT-Mittelstandsoutsourcer mit eigenem Hochverfügbarkeits-Rechenzentrum in Ranshofen in Oberösterreich -trifft mit seinem Informationsmix am jährlichen Info Day am 11. September 2013 wieder den IT-Nerv von Kunden und Interessenten und feiert gleichzeitig 10 erfolgreiche Jahre.

Der Themenbogen spannt sich von den Lösungen in der virtuellen Welt in die Erfahrungen in der realen Welt: Mit virtueller und sicherer Datensynchronisation aller Datenendgeräte mit dem Reporting und Monitoring in virtuellen Umgebungen mit der Veeam Management Suite zusammen mit ONE oder mit aktuellstem Managementreporting mit dem die Lösung SAP BusinessObjects mit Web Intelligence neue Wege geht.

Real wird es mit der Anwendungslösung der Optimierung der SAP Change- und Transportmanagementprozesse welches anhand eines Kundenbeispiels gezeigt wird sowie mit dem Erfahrungsbericht von der Zusammenarbeit der Atos Mitarbeiter ohne eMail-Müll und der erfolgreichen Abwicklung einer Sport-Großveranstaltung, berichtet durch das Österreichische Olympische Comité. Und natürlich darf bei unit-IT, dem Competence-Center für mobile IT-Lösungen, ein Blick in die Mobility Zukunft nicht fehlen.

Die Berichtserstattung mit SAP Sustainability Performance Management und eine Präsentation über das neue unit-IT Cookie, runden die unit-IT Veranstaltung ab.

Zehn erfolgreiche Jahre unit-IT muss gefeiert werden und daher verlost unit-IT an alle registrierten Teilnehmer ein Apple iPad.

unit-IT Info Day Programm (pdf):

http://unit-it.at/media/downloads/PROGRAMMInfoDay2013_09

unit-IT Info Day Anmeldung:

www.unit-it.at/Info-Day

Die Veranstaltung bietet weiteres die Möglichkeit sich von den Experten der unit-IT Partner - Cubido, EMC, it-TREND, Motorola Solutions, SAP, Realtech und Veeam - zu individuellen IT-Themen beraten zu lassen.

Karl-Heinz Täubel, Geschäftsführer von unit-IT: "Am unit-IT Info Day geben wir unseren Kunden und Interessenten einen komprimierten Überblick über Neuheiten, Erfahrungsberichte zu innovativen Lösungen, Ideen und Anregungen zur Optimierung bestehender Anwendungen sowie zur Lösung neuer Anforderungen. Und wir nehmen uns wieder genug Zeit für Individualgespräche und zum Netzwerken und natürlich zum Anstoßen auf zehn erfolgreiche Jahre unit-IT."

(2 592 Zeichen mit Leerzeichen)

Kurzprofil unit-IT Dienstleistungs GmbH & Co KG

unit-IT ist das österreichweit führende SAP-Systemhaus, Competence Center für mobile IT-Lösungen und IT-Mittelstandsoutsourcer. Der Spezialist für integrierte und hoch performante IT-Lösungen bietet von der Konzeption über die Realisierung bis hin zum Betrieb professionelle IT-Gesamtlösungen für qualitätsbewusste Fertigungsbetriebe. Mit schlanken SAP-Branchenlösungen ("SAP Business All-In-One") und standardisierten mobilen Logistiklösungen konnte sich unit-IT eine Top-Position als Industrie-IT-Partner erarbeiten und in weit über 100 Mobility-Projekten einzigartige Erfahrung in der Mobilisierung von Geschäftsprozessen in der Logistik sammeln. Als Spezialist für Supply Chain Management verfügt unit-IT über einzigartiges Know-how in der Umsetzung von IT-Lösungen für die Industrie, den Großhandel und die Logistik. Heute betreut unit-IT mehr als 85 SAP-Kunden dauerhaft und servisiert mehr als 30 renommierte Outsourcing-Kunden im eigenen oberösterreichischen Hochverfügbarkeits-Rechenzentrum in Ranshofen.

Im Geschäftsjahr 2012 erwirtschafteten 95 Mitarbeiter knapp über 30 Mio. Euro Umsatz. unit-IT ist mit eigenen Niederlassungen in Linz (Zentrale), Ranshofen, Salzburg und Graz vertreten und über die Mutter- und Schwestergesellschaften auch in Wien, Ternitz, Neutal/Burgenland, Klagenfurt, Villach, Innsbruck und Dornbirn präsent. unit-IT agiert auch als Competence-Center für mobile IT-Lösungen sowie für das Branchensegment Food & Beverage für seinen Mehrheitseigentümer Atos in der Wirtschaftsregion Osteuropa. Weitere Informationen: www.unit-it.at

Pressefoto Download:

www.unit-it.at/Presseinformationen

Rückfragen & Kontakt:

Sarah Rechberger

unit-IT Dienstleistungs GmbH & Co KG

Salzburger Straße 287, 4030 Linz

eMail: sarah.2.rechberger @ atos.net

Tel.: +43 (0) 5 0618 65906

Mobil: +43 (0)664-618-0406

www.unit-it.at

oder

Stefanie Hiesberger

Marketing-Communication

eMail: stefanie @ hiesberger.at

Tel.: +43 (0)1 667 26 63