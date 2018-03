ORF-Fernsehen im August 2013: 37,8 Prozent in der Kernzone

Wien (OTS) - In der nutzungsintensivsten Kernzone (17.00 bis 23.00 Uhr) erreichte der ORF im August 2013 37,8 Prozent Marktanteil. Mit ebenfalls 37,8 Prozent im bisher abgelaufenen dritten Quartal (inklusive Juli) und einem Plus von 0,3 Prozentpunkten im Vergleich zum zweiten Quartal 2013 blieben ORF eins und ORF 2 somit in der Kernzone stabil. Im August 2013 nahmen das Angebot des ORF-Fernsehens pro Tag im Schnitt 3,100 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer in Anspruch. Davon entfielen 1,660 Millionen Seherinnen und Seher auf ORF eins, das in der relevanten Zielgruppe 12-49 Jahre einen Marktanteil von 13,8 Prozent erzielte. ORF 2 kam auf 2,431 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und einen Marktanteil von 20,9 Prozent. Insgesamt lag der Marktanteil im August 2013 bei 30,7 Prozent.

Digitalisierungsgrad weiter gestiegen

Auch im August 2013 hat sich für den ORF das Konkurrenzumfeld weiter verschärft: Mittlerweile leben 80 Prozent aller Personen in österreichischen TV-Haushalten mit digitalem Empfang (vor allem Satellit). Das entspricht im Vergleich zum August 2012 einem Anstieg um zwei Prozentpunkte. In digitalen Satellitenhaushalten sind derzeit durchschnittlich 139 Sender (davon 98 in deutscher Sprache) empfangbar, in digitalen Kabelhaushalten im Schnitt 100 Sender (davon 77 deutschsprachige).

34,3 Prozent Marktanteil für die ORF-Senderfamilie

Gemeinsam mit den Spartensendern ORF III Kultur und Information und ORF SPORT + sowie 3sat und ORF 2 Europe erreichte das ORF-TV-Programmangebot im abgelaufenen Monat durchschnittlich 34,3 Prozent Marktanteil pro Tag.

16,5 Millionen Online-Video-Abrufe im ORF.at-Netzwerk

Die Live-Streams und Video-on-Demand-Angebote des ORF im Internet wurden vom Publikum auch im August 2013 stark genutzt: Im gesamten ORF.at-Netzwerk (ORF-TVthek sowie Video-Angebote auf anderen Seiten wie iptv.ORF.at, sport.ORF.at, insider.ORF.at etc.) wurden insgesamt 16,5 Millionen Video-Abrufe verzeichnet. 14,2 Millionen davon entfielen auf die Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at).

Topreichweiten im August 2013

Nach der "Zeit im Bild", "Bundesland heute" und den "Liebesg'schichten und Heiratssachen" schafften es die "Konfrontationen zur Wahl 2013" bereits zum Auftakt auf Platz vier der Reichweiten-Top-Ten.

"Zeit im Bild" (25. August)

1,152 Millionen Zuschauer, 48 Prozent Marktanteil

"Bundesland heute" (25. August)

1,146 Millionen Zuschauer, 57 Prozent Marktanteil

"Liebesg'schichten und Heiratssachen" (19. August)

964.000 Zuschauer, 36 Prozent Marktanteil

"Konfrontation zur Wahl 2013: Josef Bucher (BZÖ) - Frank Stronach (Team Stronach)" (29. August)

722.000 Zuschauer, 29 Prozent Marktanteil

"ZiB 2" (29. August)

711.000 Zuschauer, 33 Prozent Marktanteil

"Konfrontation zur Wahl 2013: Heinz-Christian Strache (FPÖ) - Eva Glawischnig (Grüne)" (29. August)

708.000 Zuschauer, 29 Prozent Marktanteil

"Thema" (5. August)

684.000 Zuschauer, 31 Prozent Marktanteil

"Bad Teacher" (25. August)

640.000 Zuschauer, 22 Prozent Marktanteil

"Klingendes Österreich (15. August)

636.000 Zuschauer, 28 Prozent Marktanteil

"Universum - Expedition 50 Grad" (20. August)

626.000 Zuschauer, 24 Prozent Marktanteil

Konfrontationen: Großer Publikumserfolg für den ORF-Auftakt zur Nationalratswahl 2013

Insgesamt 1,314 Millionen Zuseherinnen und Zuseher (weitester Seherkreis) verfolgten am 29. August 2013 zumindest kurz das erste Doppel der von Ingrid Thurnher geleiteten ORF-TV-Konfrontationen. Das entspricht 18 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung 12+. Das Duell Heinz-Christian Strache (FPÖ) - Eva Glawischnig (Grüne) erreichte dabei bis zu 756.000 Zuseherinnen und Zuseher. Im Schnitt waren 708.000 bei 29 Prozent Marktanteil (25 Prozent MA bei E-49, 24 Prozent MA bei E-29) via ORF 2 live mit dabei. Das anschließende Gespräch zwischen Josef Bucher (BZÖ) und Frank Stronach (Team Stronach) sahen bis zu 783.000. Im Schnitt ließen sich 722.000 Zuschauer bei 29 Prozent Marktanteil (24 Prozent MA bei E-49, 22 Prozent MA bei E-29) diese Debatte nicht entgehen.

Festspiel-Highlight "Don Carlo"

Nicht weniger als 3,2 Millionen Österreicherinnen und Österreicher, das sind 45 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung, nutzten zumindest kurz (weitester Seherkreis) die TV-Angebote des ORF-Kultursommers von Salzburg, Bregenz, St. Margarethen und weiterer Festivals. Allein Peter Steins circa viereinhalbstündige Inszenierung von "Don Carlo" bei den Salzburger Festspielen verfolgten 723.000 (weitester Seherkreis) zumindest kurz im ORF. Im Durchschnitt waren am 16. August um 20.15 Uhr 155.000 Zuschauerinnen und Zuschauer mit dabei (Marktanteil 10 Prozent).

Spira und ORF-Klassiker als Publikumsmagneten

Bis zu 1,026 Millionen (19. August) wollten sich Elizabeth T. Spiras "Liebesg'schichten und Heiratssachen" nicht entgehen lassen. Im Durchschnitt waren 893.000 Zuschauerinnen und Zuschauer bei den August-Ausgaben der Kuppelshow mit dabei (Marktanteil 36 Prozent). Außerdem konnte Spira mit dem sonntäglichen Dakapo ihrer "Alltagsgeschichten" beim Publikum punkten. So verfolgten etwa 510.000 (Marktanteil 24 Prozent) ihre Sichtweise des Lebens "am Brunnenmarkt". Ein weiterer ORF-Klassiker stieß ebenfalls auf großes Interesse beim Publikum: "Ein echter Wiener geht nicht unter" -215.000 schauten der Familie Sackbauer am 9. August bei ihren Renovierungsarbeiten über die Schulter (19 Prozent Marktanteil). Beim jüngeren Publikum war ein Viertel aller TV-Zuschauer mit dabei (12 bis 49: 24 Prozent Marktanteil, 12 bis 29: 25 Prozent Marktanteil).

"Wilde, weite Welt" - Topwerte für "Universum"-Reihe

"Universum" lud das TV-Publikum diesen Sommer zu einer Reise durch die "Wilde, weite Welt" - von den Polarkreisen ins heiße Herz Afrikas, von tropischen Inseln in die eisigen Höhen der höchsten Berge Asiens - in neun Folgen mit fünf Filmen in Kinofilmlänge. Im August gingen jeweils Dienstag im Durchschnitt 555.000 (Marktanteil 23 Prozent) im ORF auf Entdeckungsreise zu den schönsten Naturparadiesen unseres Planeten. Besonders groß war das Interesse an der Reise am Breitengrad der Extreme: "Expedition 50 Grad" verfolgten am 20. August im Durchschnitt 626.000 Zuschauerinnen und Zuschauer (Marktanteil: 24 Prozent).

"Soko Donau" ermittelt wieder

Am 20. August nahm das "Soko Donau"-Team in neuen Folgen der bereits achten Staffel wieder seine dienstäglichen Ermittlungen in ORF eins auf. Im Durchschnitt waren 618.000 (24 Prozent Marktanteil) beim Auftakt mit dabei. In der jungen Zielgruppe (12 bis 49) lag der Marktanteil bei 21 Prozent. Mit "Sherlock" sorgte ORF eins auch am Sonntag im zweiten Hauptabend für preisgekrönte Krimispannung aus dem Vereinigten Königreich - und bis zu durchschnittlich 235.000 (25. August) sahen dem verhaltensauffälligen Meisterdetektiv aus London bei seinen unkonventionellen Ermittlungen über die Schulter. In der jungen Zielgruppe (12 bis 49) lag der Marktanteil bei allen drei Ausgaben bei 18 Prozent.

Narren, Stars und Volksmusikanten begeistern rund eine halbe Million

Am 10. August zündeten Österreichs Faschingsgilden ihr sommerliches Pointenfeuerwerk - und im Schnitt 500.000 waren beim ersten Teil des "Narrisch guaten Sommers" (Teil 2 am 7. September) in ORF 2 dabei. Der Marktanteil lag bei 24 Prozent. Besonders groß war das Publikumsinteresse auch einmal mehr an Sepp Forchers Reise durch das "klingende Österreich" im Hemmaland und den Nockbergern -durchschnittlich 636.000 (28 Prozent Marktanteil) sahen die "Wege durch die Zeiten". Das Beste der vergangenen "Musikantenstadl"-Saison stand am 17. August auf dem Programm von ORF 2. 447.000 Zuschauerinnen und Zuschauer begleiteten Andy Borg und Stefan Mross auf ihrer Highlights-Reise durch den Chiemgau (Marktanteil: 23 Prozent).

Blockbuster: Cameron Diaz top als "Bad Teacher"

Faul, bösartig und geldgierig - dass man es mit diesen Eigenschaften weit bringen kann, stellte Cameron Diaz am 25. August als "Bad Teacher" im gleichnamigen Blockbuster unter Beweis. Bis zu 704.000 verfolgten die pointengeladene Hollywood-Komödie. Durchschnittlich 640.000 Zuschauerinnen und Zuschauer (22 Prozent Marktanteil) waren in ORF eins mit dabei. Besonders groß war das Interesse bei der jungen Zielgruppe: 39 Prozent Marktanteil bei den 12- bis 49-jährigen sicherten "Bad Teacher" hier den Sprung unter die Top Ten der sonntäglichen ORF-eins-Blockbuster der vergangenen fünf Jahre.

Sport: Im Sommer regiert König Fußball

Ob Bundesliga, Länderspiel, Champions-League- oder Europa-League-Qualifikation - Österreichs Fußballer hatten im August wieder Hochsaison. 550.000 (2. Halbzeit) sahen das 0:2 beim Länderspiel Österreich gegen Griechenland (Marktanteil 27 Prozent) am 14. August. 378.000 (2. Halbzeit) wollten sich das Wiener Derby Austria vs. Rapid am 11. August nicht entgehen lassen. 32 Prozent Marktanteil markieren den besten Wert für ein Sonntags-Live-Spiel seit der Saison 2011/2012. Groß war das Interesse auch am Champions-League-Qualifikationsspiel Fenerbahce Istanbul gegen Red Bull Salzburg: 477.000 sahen am 6. August die zweite Halbzeit, in der jungen Zielgruppe (12 bis 49) lag der Marktanteil bei 26 Prozent. Bei den Europa-League-Qualifikationsspielen erzielte das 1:0 von Rapid gegen Dila Gori am 22. August mit 452.000 Zuschauerinnen und Zuschauern (2. Halbzeit) mit 25 Prozent den höchsten Marktanteil und das 3:1 von Rapid gegen Asteras Tripolis mit 467.000 Seherinnen und Sehern (23 Prozent Marktanteil) die höchste Reichweite.

Formel 1: Topwerte für den Klassiker aus Belgien

Auch Österreichs Motorsportfans kamen im August bei den ORF-eins-Formel-1-Übertragungen wieder voll auf ihre Rechnung. 544.000 wollten sich den Grand Prix von Belgien nicht entgehen lassen. Der Klassiker aus Spa erzielte damit einen Marktanteil von 39 Prozent. In der Zielgruppe 12 bis 49 lag der Marktanteil bei 34 Prozent.

