SP-Peschek: Jugendarbeitslosigkeit seit einem Jahr rückläufig

Wien (OTS/SPW-K) - "Es ist besonders erfreulich, dass die Jugendarbeitslosigkeit in der Gruppe der unter 20-Jährigen mit einem Minus von 4,2 Prozent (auf 2.053 Personen) seit einem Jahr rückläufig ist. Das ist ein eindeutiger Erfolg der sozialdemokratisch geprägten österreichischen Politik", kommentiert der SP-Jugendsprecher und Gemeinderat Christoph Peschek die heute veröffentlichten Arbeitsmarktzahlen für August 2013.

Peschek weiter: "Der Rückgang der Arbeitslosigkeit bei der Gruppe der unter 20-Jährigen ist ein Zeichen dafür, dass die Wiener Ausbildungsgarantie wirkt. Die Wiener Ausbildungsgarantie bedeutet:

Wenn Jugendliche eine Ausbildung machen wollen, bekommen sie entweder einen Lehrplatz, eine Qualifizierung oder ein unterstützendes Beratungs- und Begleitungsangebot, wenn sie nicht wissen, wie es weitergehen soll. Jugendliche werden am Übergang von der Schule in den Beruf begleitet und somit wird verhindert, dass sie ohne Ausbildung oder Job bleiben!"

"Es zeigt einmal mehr, dass die Wiener SPÖ am richtigen Weg ist, wenn es darum geht, Jugendlichen eine Perspektive am Arbeitsmarkt zu bieten. Auch wenn die Lage am Wiener Arbeitsmarkt angespannt bleibt, werden wir weiterhin mit aller Kraft gegen Arbeitslosigkeit und für jede Beschäftigungsmöglichkeit kämpfen", betont der Gemeinderat.

Privatwirtschaft muss handeln!

"Eine abgeschlossene Ausbildung bedeutet auch bessere Chancen am Arbeitsmarkt zu haben. Hier ist auch die Privatwirtschaft aufgefordert zu handeln und sich ihrer sozialen Verantwortung zu stellen: Denn einerseits beklagt die Wirtschaft einen Fachkräftemangel,andererseits gibt es einen Rückgang bei den offenen Lehrstellen, trotz massiver finanzieller Lehrstellenförderungen. Fachkräfte fallen nicht vom Himmel, sondern müssen ausgebildet werden! Werte ÖVP, es zahlt sich aus, in die Ausbildung in den Lehrwerkstätten und damit in die Fachkräfte von morgen zu investieren", schloss der SP-Mandatar.

