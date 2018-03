FPÖ Wien bringt Wiener Themen in Wahlkampf ein

Wien (OTS) - Am Rande der FPÖ-Klubklausur, welche auch im Zeichen des Nationalratswahlkampfes stand, hat Klubobmann GR Johann Gudenus die Wien-relevanten Themen hervor gehoben. So sei die FPÖ als einzige Partei weiterhin gegen die Einführung der Gesamtschule, denn Gudenus ortete hier einen "ÖVP-Umfaller". In puncto Mariahilfer Straße hätte längst die "Notbremse" gezogen werden müssen. Es handle sich um ein teures "Prestige-Projekt", das mehr Verkehr, Stau und eine höhere Umweltbelastung bedeute. Deshalb werde die FPÖ eine Sondersitzung des Gemeinderates zu diesem Thema beantragen und einen Misstrauensantrag gegen Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou und Bürgermeister Michael Häupl stellen. Auch werde ein Neuwahlantrag erwogen.

Kritik gab es zudem an der Wiener Finanzpolitik und daran, dass Wien die Asylquote übererfülle. Gudenus sprach sich einmal mehr für ein absolutes Bettelverbot aus und kündigte als ersten Schritt eine Petition für ein Bettelverbot an neuralgischen Punkten an.

Weitere Informationen: Gemeinderatsklub der FPÖ, Telefon: 01 4000-81794, Internet: www.fpoe-wien.at/ (Schluss) tai

