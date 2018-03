FPÖ-Kickl: ÖVP dreht Hypo-Debakel wie es ihr gefällt

Wo bleibt U-Ausschuss und korrekte Aufarbeitung der schwarzen Verstrickungen in diesen milliardenschweren Skandal?

Wien (OTS) - "Wenn jetzt auch Günter Stummvoll von der Österreichischen Volkspartei in den Chor jener Tatsachenverdreher einstimmt, die partout das Versagen der Regierung und des damaligen ÖVP-Finanzministers Pröll bei Notverstaatlichung der Hypo und dem einhergehenden Fiasko leugnen, dann muss an dieser Stelle dringend festgehalten werden, dass er - Stummvoll - immerhin seit zig Jahren Vorsitzender des Finanzausausschusses im Parlament ist und in dieser Zeit die Schuldenlast Österreichs explodiert ist und künftige Generationen dadurch in unverantwortliche Haftungen genommen wurden", reagiert FPÖ-Generalsekretär NAbg. Herbert Kickl.

Stummvoll müsste nach seiner Argumentation eigentlich glühender Befürworter eines Hypo-U-Ausschusses sein. Kickl fragt deshalb, warum er ihn wiederholte Male abgelehnt habe. Aussagen und Agieren jener ÖVP-Politiker, die jetzt am lautesten "haltet den Dieb" schreien, seien diametral und entlarvend. Eine korrekte Aufklärung der Causa Hypo sei akut fällig, bevor dem Staat weitere Milliarden verloren gehen.

