FPÖ-Themessl kritisiert rot-schwarze Arbeitsmarktpolitik

Seit Monaten steigt die Arbeitslosigkeit und die Bundesregierung schaut zu!

Wien (OTS) - Seit Monaten steigt die Arbeitslosigkeit an und die rot/schwarze Bundesregierung steuert nicht dagegen, so der freiheitliche Wirtschaftssprecher NAbg. Bernhard Themessl zu den aktuellen Arbeitsmarktdaten. Knapp 325.000 Menschen haben keine Beschäftigung und die Bundesregierung redet immer nur davon, dass Österreich im Europavergleich Spitze ist. Abgesehen davon, dass die Schweiz, Lichtenstein, Norwegen und andere europäische Länder deutlich niedrigere Arbeitslosezahlen haben ist es ein Affront gegenüber jenen Menschen die keiner Beschäftigung nachgehen können, so Themessl.

Die Konjunkturerholung ist da und trotzdem steigt die Arbeitslosigkeit weiter. Dies ist mitunter ein Beweis dafür, dass die SPÖVP-Bundesregierung in den letzten Jahren versagt hat und keine Reformen durchgeführt hat. Wären in der Vergangenheit die notwendigen Hausaufgaben gemacht worden, würden wir heute nicht vor dieser schlimmen Situation stehen, so Themessl. Einmal mehr fordert Themessl eine nachhaltige Steuer- und Lohnnebenkostensenkung sowie eine umfassende Verwaltungsreform mit Bürokratieabbau ein.

