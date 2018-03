Blecha: Aktuelle Arbeitsmarktdaten zeigen: Arbeitswelt muss altersgerechter werden

Ältere Arbeitnehmer besonders häufig von Arbeitslosigkeit betroffen - PVÖ-Präsident fordert Beschäftigungsgarantie für Ältere und Bonus-Malus-System für Unternehmen

Wien (OTS/SK) - "Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der älteren Arbeitslosen um 22 Prozent gestiegen. Damit gehören ältere ArbeitnehmerInnen zu den am stärksten von Arbeitslosigkeit betroffenen Gruppen", kommentiert Karl Blecha, Präsident des Pensionistenverbandes Österreichs (PVÖ) die heute veröffentlichten aktuellen Arbeitsmarktdaten für den Monat August. "Diese Zahlen untermauern auf dramatische Weise eine Forderung, für die der Pensionistenverband Österreichs schon lange kämpft: Die Arbeitswelt muss endlich altersgerechter werden", fordert Blecha. Der PVÖ-Präsident begrüßt daher, dass Sozialminister Rudolf Hundstorfer in der nächsten Legislaturperiode eine Beschäftigungsgarantie für Ältere umsetzen will: "Damit wird Österreich erneut zu einem Vorbild für ganz Europa werden". ****

"Die aktuellen Arbeitsmarkdaten belegen es erneut: Viele Frauen und Männer gelten in der österreichischen Arbeitswelt als 'zu alt'. Ältere Arbeitnehmer werden häufig von ihren Firmen regelrecht aus dem Erwerbsleben 'gemobbt'. Und nach dem Verlust ihres Arbeitsplatzes wartet auf sie häufig nur Langzeitarbeitslosigkeit oder die Frühpension", kritisiert Blecha den "Jugendkult", der in Österreichs Betrieben immer stärker auf dem Vormarsch ist. Blecha fordert daher einmal mehr ein Bonus-Malus-System für Unternehmen: "Wer Ältere in die Frühpension drängt muss einen Malus zahlen, wer Ältere fördert und beschäftigt bekommt einen Bonus."

Als weiteres "Best-Practice-Beispiel für ganz Europa" bezeichnet Blecha die Beschäftigungsgarantie für Ältere, für die Sozialminister Rudolf Hundstorfer eintritt. "Die von der SPÖ-geführten Regierung eingeführte Beschäftigungsgarantie für Jugendliche schenkt jungen Menschen Perspektiven und hat uns zu einem Vorbild für ganz Europa gemacht. Jetzt ist es an der Zeit, dass wir auch zu einem Vorreiter in Sachen Arbeitsmarktpolitik für Ältere werden", fordert Blecha, der betont dass die "Älterengarantie" von Sozialminister Hundstorfer auch zentrale Punkte aus den Forderungs-Programmen des Pensionistenverbandes wie z.B. des "Gesund länger Arbeiten"-Programms enthält.

"In Anbetracht der aktuellen Arbeitsmarktdaten zeigt sich außerdem erneut, wie zynisch die Forderung ist, das Frauenpensionsalter frühzeitig anzugleichen. Denn: Dies würde zu einem noch stärkeren Anstieg der Arbeitslosigkeit führen, da Frauen ab 50 bereits jetzt für viele Firmen schändlicherweise als 'zu alt' gelten", erteilt der PVÖ-Präsident der Idee von VP-Spindelegger erneut eine deutliche Absage und stellt klar: "Wir brauchen keine Pensionsreform - wie von VP und Wirtschafsbund gefordert. Was wir wirklich brauchen, ist eine Reform der Arbeitswelt mit altersgerechten Jobs für alle Generationen. Wir brauchen eine Arbeitswelt, die die Potenziale älterer Arbeitnehmer erkennt, Stärken fördert und dafür sorgt, dass die Menschen lange gesund im Erwerbsleben verbleiben können." (Schluss) up/mp

