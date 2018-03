Lueger begrüßt österreichische Hilfe für syrische Flüchtlinge

Wien (OTS/SK) - "Vor allem Frauen, Kinder und religiöse Minderheiten sind im herrschenden Bürgerkrieg bedroht. Daher ist die Initiative 500 Flüchtlinge von Syrien nach Österreich zu holen, voll zu unterstützen", sagte SPÖ-Integrationssprecherin Angela Lueger anlässlich des morgen stattfindenden Flüchtlings-Gipfel im Innenministerium. Lueger hat schon im Mai dieses Jahres einen Antrag im Parlament eingebracht, indem Außenminister Spindelegger aufgefordert wurde, sich unter anderem für humanitäre Hilfe für die syrische Zivilbevölkerung und den Schutz religiöser Minderheiten - in Syrien sind das die Christen - einzusetzen. "Ich begrüße daher, dass man hier jetzt aktiv wird", so Lueger. ****

Beim Gipfel wird mit Vertretern der syrisch-orthodoxen Kirche, der katholischen Kirche, von UNHCR (UN-Flüchtlingshochkommissariat) und IOM (Internationale Organisation für Migration) beraten, wie das gut abgewickelt werden kann, da in Syrien Christen eine religiöse Minderheit darstellen und von einem Exodus bedroht sind. "Am sinnvollsten wäre ein koordiniertes Vorgehen und eine gemeinsame Strategie Europas in der Frage der syrischen Flüchtlingen", betonte Lueger abschließend. (Schluss)mis/sl/mp

