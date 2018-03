Verkehrsministerium macht Pendler zur Zweiklassengesellschaft

Ohne Sozialtarifstützung seitens BMVIT müssen Pendler zwischen Amstetten, St. Pölten und Wien für die WESTbahn Aufpreise zahlen.

den Top Zügen der WESTbahn zu sichern, braucht die WESTbahn die Unterstützung des Bundesministeriums für Verkehr. Das Ansuchen um eine Leistungsbestellung wurde aber vom Verkehrsministerium abgelehnt. Ohne Ausgleich für die Zeitkartensozialtarife durch das BMVIT ist der Angebotsausbau in Folge der großen Pendler-Zuwächse seit der Wiener Parkraumbewirtschaftung nicht möglich. Daher müssen Zeitkartenaufpreise zu Peak-Zeiten von den Pendlern verlangt werden.

Noch bis vor kurzem hat das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie laut dem eigenen gemeinwirtschaftlichen Leistungsbericht an das Parlament 346,7 Millionen Euro an Sozialtarifabgeltungen an die ÖBB PV-AG und weitere 35,23 Millionen Euro an Privatbahnen bezahlt. Mit Verkehrsdienstverträgen aus Februar 2011 und danach für ausgewählte Unternehmen wird zwar heute mehr Geld als früher für Sozialtarif- und Leistungsbestellungen gesamt nur für Leistungsbestellungen aufgewandt, aber ohne gleichermaßen für alle Zeitkartenkunden, wie früher, Sozialtarifabgeltungen zu finanzieren.

Die WESTbahn als Unternehmen ohne bisherige Leistungsbestellung erhält keinerlei Ausgleich für Sozialtarife wie zum Beispiel andere Unternehmen die parallel Nahverkehrszüge-Angebote betreiben.

Die Folge: Die WESTbahn ist ab 9. September 2013 gezwungen zu Peak-Zeiten ausschließlich zwischen Wien-Tullnerfeld-St. Pölten und Amstetten Aufpreise für Pendler mit Zeitkarten der Verbünde VOR und VVNB zu verlangen. Die Einhebung eines Aufpreises in den Hauptverkehrszeiten für bestimmte Streckenbereiche und Zeiten könnte das Verkehrsministerium den Pendlern ersparen, wenn es gleichermaßen Förderungen für alle Sozialtarife anbietet. Dies hat es aber abgelehnt.

Für Kunden mit einer VOR bzw. VVNB Zeitkarte (Jahr, Monat, Woche, Tag) gibt es pro Fahrt folgenden Aufschlag:

+ Euro 2,00: Wien-St.Pölten, St.Pölten-Amstetten, Tullnerfeld-Wien, Amstetten - Tullnerfeld, St.Pölten - Tullnerfeld, und alle Kernzonen + Euro 3,00: Wien-Amstetten

Der Aufpreis gilt NUR bei Zustieg innerhalb folgender Zugzeiten: vor 9:00 Uhr (Mo.-Fr.), zwischen 15:30 Uhr und 19:00 Uhr (Mo.-Do.) und zwischen 13:30 Uhr und 19:00 Uhr (Fr.)

"Der hohe Komfort und die persönliche Betreuung an Bord der WESTbahn sorgen für einen stetig steigenden Auslastungsgrad der WESTbahn-Züge! Wir können aber Überfrequenzen, die sich aus der verstärkten Nutzung durch Pendler ergeben, ohne Leistungsbestellung oder Sozialtarifstützung des Bundes nicht bewältigen, denn wir leben als privates Unternehmen von Kunden, die unseren extrem günstigen Haustarif zahlen und dafür Qualität erwarten. Ohne Leistungsbestellung ist eine Angebotserweiterung nicht finanzierbar, die aber notwendig ist, um allen Kunden Platzangebot zu schaffen. Wir waren bemüht die bestehenden attraktiven Tarifangebote für Pendler durch eine Leistungsbestellung zu sichern. Leider erfolglos. Die Leidtragenden sind nun unsere Pendler in der Ostregion, die aufgrund fehlender Förderungsbereitschaft des Verkehrsministeriums für echte Private, wie die WESTbahn, jetzt das zuzahlen müssen, was z.B. durchschnittlich pro Fahrgast im Jahr 2012 vom BMVIT an gemeinwirtschaftlicher Leistungsbestellung an die ÖBB PV-AG gezahlt wurde", erläutert Dr. Erich Forster, Geschäftsführer der WESTbahn Management GmbH.

Clemens Schneider, Vorstand der Rail Holding AG unterstreicht: "Diese Entwicklung ist schlecht für die Republik, den Wirtschaftsstandort und den Steuerzahler."

Die WESTbahn kann günstig hohe Qualität im Nahverkehr produzieren und mit viel weniger Abgeltung als historische Betreiber arbeiten würde man dem privaten Bahnunternehmen eine Chance geben.

