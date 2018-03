Stronach/Köfer/Prasch: Objektivierungsgesetz wird mit Füßen getreten

Hemmungslose Umfärbungen und Postenschacher bestimmen Personalpolitik der SPÖ. Neuer skandalöser Höhepunkt der roten Parteibuchwirtschaft droht

Klagenfurt (OTS/TSFK TF) - Der Landesparteiobmann des Team Stronach für Kärnten, Landesrat Gerhard Köfer, fordert in einer aktuellen Stellungnahme, dass das Kärntner Objektivierungsgesetz "auf Punkt und Beistrich und mit allen Konsequenzen eingehalten wird". Köfer sieht im aktuellen Verhalten vom Personalreferenten Landeshauptmann Peter Kaiser ein neues "Glanzstück" was Umfärbungen und Postenschacher betrifft: "Kaiser setzt mit seiner Personalpolitik á la Leopold Wagner den Freiheitlichen noch die Krone auf! Gebetsmühlenartig wurde von Kaiser versichert, dass in Kärnten alles besser wird und die Fehler der blauen Vergangenheit in Zukunft nicht mehr gemacht werden. Realpolitisch ist leider das genaue Gegenteil der Fall: Die SPÖ vollzieht in allen Landesbereichen beispiellose Personalrochaden, die in der Geschichte des Landes ihresgleichen suchen. "Rot rein" ist das einzige Motto nach dem vorgegangen wird. Selbst der rote Personalvertreter Nischelwitzer kritisiert zu Recht die unverschämte Personalpolitik der eigenen Partei SPÖ. Die anstehenden Objektivierungen (Landespressedienst, Frauenbüro) drohen zu einer unglaublichen Farce zu verkommen", sagt Köfer.

Hartmut Prasch, Klubobmann des Team Stronach im Kärntner Landtag, kritisiert in Zusammenhang mit der Personalpolitik unter anderem den laschen Umgang der SPÖ mit Landesgesetzen: "Die Optik ist fatal, wenn die Sozialdemokraten jetzt in einer neuerlichen Husch Pfusch-Aktion das Objektivierungsgesetz für sich selbst passend ändern wollen. Der aktuell gepflegte Umgang der SPÖ mit Grundprinzipien der Rechtsstaatlichkeit, sowie mit den Grundsätzen Sparsamkeit, Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit ist sehr zu hinterfragen. Unseres Erachtens entspricht das Verhalten der SPÖ nicht einmal ansatzweise dem von Rot-Schwarz-Grün gepredigten neuen Stil in Kärnten." Prasch warnt abschließend auch davor, dass dem Land bereits ein nächster skandalöser Fall von roter Parteibuchwirtschaft bevorstehen könnte:

"Nachdem alle Abteilungsleiter und Unterabteilungsleiter eventuell neu bestellt werden, kann man sich ausrechnen was dem Land Kärnten hier drohen könnte."

Rückfragen & Kontakt:

Thomas-Martin Fian

Pressesprecher Team Stronach

Tel.: +43 650 8650564

thomas.fian @ teamstronach.at