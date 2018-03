Hader, Niavarani, Stipsits & Rubey im ORF-Sommerkabarett

Außerdem in "DIE.NACHT" in ORF eins: "Jugendsünden u.s.w.", "My Name Is Earl" und "Silent Cooking"

Wien (OTS) - Ein witziges Quartett, wiederentdeckte TV-Momente, köstliche Gerichte und ein explosives Wohnmobil - die Programmhighlights von "DIE.NACHT" am Dienstag, dem 3. September 2013, in ORF eins versprechen erneut Unterhaltung vom Feinsten. Im ORF-"Sommerkabarett" präsentieren die österreichischen Spitzenkabarettisten Josef Hader, Michael Niavarani, Thomas Stipsits und Manuel Rubey um 22.00 Uhr die besten Szenen aus ihren jeweiligen Programmen. Die Einnahmen von "Quartett für einen Abend" wurden an den Verein "Purple Sheep" gespendet. Danach können die Zuseherinnen und Zuseher an den ersten TV-Schritten von Erwin Steinhauer, Teddy Podgorski und Arabella Kiesbauer teilhaben, wenn um 23.00 Uhr die "Jugendsünden" der österreichischen Promis vorgestellt werden. Im Anschluss stattet Earl einem alten, traurigen Freund einen Besuch ab und versucht in "My Name Is Earl" um 23.30 Uhr für explosive Stimmung zu sorgen. Patrick Müller serviert in einer neuen Folge von "Silent Cooking" um 0.15 Uhr gebackenes Ei mit Huhn und Pilzen, Ravioli mit getrockneten Tomaten und Oliven sowie Schlosserbuben.

Das "DIE.NACHT"-Programm in ORF eins

"Hader, Niavarani, Stipsits & Rubey - Quartett für einen Abend", 22.00 Uhr

Im vergangenen Oktober trafen einander die vier Herren auf der Bühne des Burgtheaters - für die Dauer eines einzigen Abends. Sie redeten launig miteinander und spielten einem begeisterten Publikum die besten Teile aus ihren jeweiligen Programmen vor. Der Reinerlös des Abends ging an die Aktion "Licht ins Dunkel" zur Unterstützung des Vereins "Purple Sheep", der sich für die Einhaltung der Rechte von Fremden in Österreich einsetzt.

"Jugendsünden u.s.w." mit Erwin Steinhauer, Teddy Podgorski und Arabella Kiesbauer, 23.00 Uhr

Große Persönlichkeiten der heimischen Kabarett- und TV-Szene haben auch klein angefangen! In Kellerbühnen und Kleinsttheatern starteten die heutigen Comedystars ihre ersten Versuche auf den Brettern, die später für sie die Welt bedeuteten. Viele dieser "Jugendsünden" wurden bereits mit der Kamera festgehalten, von Redakteuren, die Ausschau nach frischem Blut in der heimischen Kleinkunstszene gehalten haben. Auch die ersten Gehversuche heutiger TV-Lieblinge schlummern in den vollgefüllten Fernseharchiven. Die Reihe zeigt so manche Perlen der TV-Geschichte, die auf ihre Wiederentdeckung warten.

"My Name Is Earl: Im Geiste von Van Gogh", 23.30 Uhr

Earl (Jason Lee) besucht den Rentner Jerry. Ihm hat er vor Jahren das Wohnmobil geklaut und dann hat es Randy in die Luft gejagt. Earl muss feststellen, dass Jerry seine gesamte Lebensfreude verloren hat und nur noch auf den Tod wartet. Das Einzige, das ihn aufzumuntern scheint, sind die Andenken, die damals jedoch mit dem Wohnmobil explodiert sind. Earl und Randy (Ethan Suplee) versuchen ihr Möglichstes, um einen Ersatz für die Gegenstände aufzutreiben. Mit dabei sind u. a. auch: Jaime Pressly, Nadine Velazquez sowie Eddie Steeples.

"Silent Cooking", 0.15 Uhr

Untermalt von Musik bereitet Patrick Müller in jeder Sendung ein dreigängiges Menü zu - jedes Rezept seine eigene Kreation - und beweist, dass man beim Kochen auch schweigen kann. Gut lesbare Schriftinserts informieren den Zuseher über die Zutaten und Vorgänge.

Das ORF-"Sommerkabarett", "Jugendsünden u.s.w." und "Silent Cooking" sind nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand auf http://tvthek.ORF.at abrufbar.

