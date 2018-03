Hundstorfer: Anstieg der Arbeitslosigkeit lässt nach - langsames Drehen der Trends am Arbeitsmarkt feststellbar

Neuer Rekordwert an unselbständig Beschäftigten auch im August - ab Frühjahr 2014 wird die Nachfrage nach Arbeitskräften steigen

Wien (OTS/SK) - "Es mehren sich die Stimmen, dass die Wirtschaftsflaute in der Europäischen Union doch schon langsam dem Ende zugeht. Demzufolge werden auch die diversen Wirtschaftsprognosen revidiert", stellte Arbeitsminister Rudolf Hundstorfer am Montag in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit AMS-Chef Herbert Buchinger fest. "Trotz dieser sehr positiven Indikatoren können wir eine nachhaltige Trendwende am Arbeitsmarkt noch nicht feststellen", sagte Hundstorfer, betonte aber, dass bereits ein langsames "Drehen" des Trends aufgrund der geringeren Anstiege der Arbeitslosenzahlen zu bemerken sei. Hundstorfer: "Ich gehe davon aus, dass spätestens ab Frühling 2014 die Nachfrage nach Arbeitskräften deutlich ansteigen und es dann keine weitere Zunahme der Arbeitslosigkeit geben wird."****

Es gelte nun, die aktive Arbeitsmarktpolitik voranzutreiben. "Das heißt, wir müssen alles daran setzen, dass die Zeit der Arbeitslosigkeit für Qualifikation genützt wird, dass mit sehr spezifischen Konjunkturpaketen entsprechend Nachfrage angereizt wird", sagte Hundstorfer. Dass aber die bisher gesetzten Maßnahmen greifen, zeige sich etwa daran, dass bereits mehrere Monate in Folge die Arbeitslosigkeit bei den 15- bis 19-Jährigen rückläufig sei.

Das Drehen des Trends sei etwa daran zu erkennen, dass Österreich schon im Juli mit 3,6 Millionen Menschen einen neuen Rekordwert bei der unselbständigen Beschäftigung aufwies. Und im August wurde noch einmal mit zusätzlich 25.000 Beschäftigten zugelegt. Da sei man sehr gut unterwegs und werde "nur von einigen wenigen skaninavischen Ländern überholt".

Sehr positiv zu vermerken sei, dass Österreich mit einer Arbeitslosenquote von 4,8 Prozent an erster Stelle innerhalb der EU stehe. "Seit nunmehr 29. Monaten in Folge sind wir hier Bester", sagte Hundstorfer. Auch bei der Jugendbeschäftigung liegt Österreich nach wie vor EU-weit an zweiter Stelle. Bei der Beschäftigung Älterer gehe es bergauf. "Hier liegen wir zwar noch etwas unter dem EU-Durchschnitt, aber ich gehe davon aus, dass wir infolge der Neuerungen bei den Invaliditätspensionen auch hier einen guten Schluss herbeiführen werden", sagte Hundstorfer. Und auch bei der Erwerbstätigkeit der Frauen habe man zugelegt. Die Beschäftigungsquote von 67,3 Prozent bei den Frauen liege nun 9 Prozentpunkte über dem EU-Schnitt.

Insgesamt gebe es derzeit 263.087 vorgemerkte Arbeitslose (ohne Schulungsteilnehmer). Das sind um 30.426 mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Der Bestand der Arbeitslosen inklusive Schulungsteilnahmen stieg August 2013 um 11,7 Prozent und damit etwas geringer als noch einen Monat zuvor. Allerdings, würde man die "Sondereffekte" der Pleiten von Dayli und Alpine Bau AG herausrechnen, wäre der Anstieg an Arbeitslosen deutlich geringer als im Vormonat, nämlich 11,1 Prozent.

Erfreulich sei auch, dass konjunktursensible Bereiche wie Warenproduktion oder Arbeitskräfteüberlassung trotz der steigenden Arbeitslosigkeit Beschäftigungsgewinne erzielen: "Im Baubereich gibt es derzeit - trotz der Alpine Bau AG-Pleite - mehr Arbeitsplätze als sieben Jahre zuvor", erklärte Hundstorfer. Positiv sei auch, dass mehr als 4.000 ehemalige Alpine-Mitarbeiter sich bereits in einem neuen Beschäftigungsverhältnis befänden. Im Tourismus und im sozialen Sektor gebe es ebenfalls ein Ansteigen der Beschäftigung, berichtete der Arbeitsminister. (Schluss) up/sc

