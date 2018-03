VP-Leeb: Herr Stadtrat jetzt wird`s schön langsam fad - Der Prater gehört in Ihr Ressort!

Wien (OTS) - "Wenn es nicht so traurig wäre, hätte es fast schon komische Züge", so ÖVP Wien Gemeinderätin Isabella Leeb zum Verhalten von Stadtrat Christian Oxonitsch. Wie in der ORF-Sendung "Bürgeranwalt" am Samstag den 31. August 2013 zu sehen war, sieht sich der ressortverantwortliche Stadtrat für den Prater wieder einmal nicht zuständig.

Er verweist Praterunternehmen bei Problemen auf den Gerichtsweg (!) bzw. sieht sich nicht in der Lage auf Schreiben zu antworten. Volksanwältin Gertrude Brinek bezeichnete das Verhalten der Stadt als mehr als fragwürdig und kritisierte das Vorgehen der Stadt zu Recht scharf - so ein Verhalten sei ihr nur selten untergekommen. Konkret geht es um die Feststellung von Grundstücksgrenzen von Grundstücken, die im Eigentum der Stadt Wien stehen und von der Praterservice GmbH verwaltet werden. Bei der Praterservice GmbH, einem Unternehmen der Stadt Wien, lässt man die Bestandsnehmer abblitzen, schickt sie zum Kadi und riskiert damit zum wiederholten Male auch anfallende Gerichtskosten für die Wiener Steuerzahler. Unternehmensgegenstand der Prater Service GmbH ist u.a. die Verwaltung von Grundflächen der Stadt Wien. Damit hat sich das Unternehmen auch mit der ordnungsgemäßen Festellung von Grundstücksgrenzen zu beschäftigen. Nebenbei sei erwähnt, dass die Prater Service GmbH von der MA51 als grundverwaltende (!) Dienststelle der zum Volksprater gehörenden und im Eigentum der Stadt Wien stehende Flächen ein jährliches Entgelt von 1 Million für die Verwaltung aus dem Budget der Stadt Wien erhält.

"Die Praterservice missachtet in dieser Causa ganz eindeutig ihren Aufgabenbereich. Es stellt sich zum wiederholten Mal die Frage, wofür Stadtrat Oxonitsch eigentlich noch zuständig ist. Weder für das Stadthallenbad, mangelnde Sportinfrastruktur, Lehrermangel, Bildungsmisere etc. will der Stadtrat für Bildung, Jugend, Information und Sport zuständig sein. Stadtrat Oxonitsch hat eine völlig neue Kategorie des Stadtrates geschaffen - den "Nicht Zuständigen" Stadtrat", so Leeb weiter. Die Prater Service GmbH fordert Leeb auf, umgehend ihre Aufgaben als Verwalter der städtischen Grundflächen wahrzunehmen und für alle Bestandsnehmer Klarheit zu schaffen. Vor allem auch im Sinne der wahren Eigentümer der Liegenschaft, der Bürger und Bürgerinnen Wiens. Diese haben nämlich weder ein Interesse daran, dass ihr sauer verdientes Steuergeld für Gerichtskosten verwendet wird, noch daran, dass aufgrund inkompetenten Verhaltens der Zuständigen, ein Wahrzeichen des Praters "der Toboggan" mutwillig aufs Spiel gesetzt wird.

