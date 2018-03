Grüne fordern Investitionen und Entlastung der Arbeitskosten

Lichtenecker: Österreichs Wirtschaft braucht jetzt kluge Impulse für den Arbeitsmarkt

Wien (OTS) - Die rasch ansteigenden Arbeitslosenzahlen insbesondere bei den Jungen zeigen, dass Österreich dringend Investitionen in die Zukunft und eine Entlastung der Arbeitskosten braucht, so Ruperta Lichtenecker, Wirtschafts- und Forschungssprecherin der Grünen.

Die österreichische Volkswirtschaft braucht Qualifikation und Innovation - das ist die Grundlage, um die Arbeitsplätze in Zukunft zu sichern und zu schaffen - daher braucht es dringend Investitionen und Reformen in Forschung und Innovation sowie in die Bildung - vom Kindergarten über die Lehre bis hin zu den Universitäten, betont Lichtenecker.

Die Grüne fordert weiters Investitionen in eine sichere und nachhaltige Energieversorgung, in Klima- und Umweltschutz, sowie in den Gesundheits- und Pflegebereich.

Die Umsetzung des Grünen Modells der aufkommensneutralen öko-sozialen Steuerreform wird eine Entlastung des Faktors Arbeit beinhalten und damit dringend notwendige Arbeitsplätze schaffen, betont Ruperta Lichtenecker.

