Das sind Deutschlands schönste Models

Geahnt haben wir es alle schon lange: Das, was uns Heidi Klum in "Germany's Next Topmodel" präsentiert, sind vermutlich nicht immer die schönsten Frauen Deutschlands.

In einer repräsentativen, deutschlandweiten Umfrage fand das Meinungsforschungsinstitut Dialego im Auftrag eines großen deutschen Markenartiklers jetzt heraus, wer für uns tatsächlich das schönste deutsche Model ist.

Das Ergebnis besticht buchstäblich durch seine Schönheit:

Franziska Czurratis. Das 25-jährige Berliner Model wurde von 44,1% aller Befragten zum schönsten Model Deutschlands gewählt.

Franziska Czurratis, 180 cm groß, Maße 93-62-92, sicherte sich den Titel "Schönstes Model Deutschlands" vor dem Victoria's Secret-Engel Julia Stegner auf Platz 2 und GNTM-Gewinnerin Sara Nuru auf Platz 3. Auf den weiteren Plätzen folgten Eva Padberg, Heidi Klum, Franziska Knuppe und Nadja Auermann.

