Spatenstich für neuen Wien Work-Standort in aspern Der Seestadt Wiens erfolgt

Neuer Wien Work-Standort bietet auf rund 11.000 Quadratmetern attraktive Dienstleistungen für BewohnerInnen und Unternehmen. Neue Arbeitsplätze entstehen in Seestadt

Wien (OTS/LCG) - Montagmittag setzten Sozialminister Rudolf Hundstorfer, Vizebürgermeisterin Renate Brauner, Sozialstadträtin Sonja Wehsely und Bezirksvorsteher Norbert Scheed gemeinsam mit Geschäftsführer Wolfgang Scheed den Spatenstich für den neuen Wien Work-Standort in aspern Seestadt. Wien Work wird ab 2015/2016 für die Bewohnerinnen und Bewohner, die öffentlichen Einrichtungen und Betriebe in aspern Seestadt eine Reihe von attraktiven Dienstleistungen anbieten. Auf rund 11.000 Quadratmetern entsteht ein komplett barrierefreies Angebot und schafft neue Arbeitsplätze.

"Durch die Ansiedlung von Wien Work in aspern Seestadt halten gleich drei wesentliche bundesweite Angebote der Beschäftigung von Menschen mit Behinderung und Benachteiligungen Einzug in den neuen Stadtteil", erklärte Sozialminister Rudolf Hundstorfer (S) Montagmittag anlässlich des Spatenstichs.

Angebote werden erhalten und ausgebaut: Betrag von 160 Millionen Euro wird erhöht

Die integrativen Betriebe wie Wien Work schaffen im Rahmen des Behinderteneinstellungsgesetzes dringend benötigte Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung. "Es ist uns ein wichtiges Anliegen, all diese Angebote zu erhalten und weiter auszubauen. Der zur Verfügung stehende Betrag von 160 Millionen wird für heuer und auch für 2014 erhöht werden. Besondere Schwerpunkte liegen auf den Pilotprojekten zu 'AusbildungsFit' und dem weiteren Auf- und Ausbau der beruflichen Assistenzen", kündigte Hundstorfer an.

aspern Seestadt ist Impulsgeber für den Wirtschaftsstandort

"Als einer der größten Arbeitgeber im sozialen Bereich wird Wien Work mit seinen 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur weiteren Aktivierung und Durchmischung der Seestadt als Zentrum für Wirtschaft, Forschung und Zusammenleben maßgeblich beitragen", begrüßte Vizebürgermeisterin Renate Brauner den neuen Wien Work-Standort. "aspern Seestadt ist ein vielfältiger Standort und wichtiger Impulsgeber für die Wiener Wirtschaft mit innovativer Struktur auf höchstem Niveau, die durch das Dienstleistungsangebot von Wien Work aufgewertet wird", ergänzte Brauner.

Chancengleichheit für Menschen mit Behinderung

"Gut ausgestattete, barrierefreie Arbeitsplätze, wie sie bei Wien Work entstehen, leisten einen wesentlichen Beitrag dazu, Chancengleichheit für Menschen mit Behinderung herzustellen und nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen", unterstrich Sozialstadträtin Sonja Wehsely. Ein Arbeitsplatz und die selbstverständliche Teilhabe am sozialen Leben, beispielsweise durch barrierefreies Bauen, seien wesentliche Bausteine eines selbstbestimmten Lebens, so Wehsely weiter.

Meilenstein in der Geschichte der Donaustadt

Als "Meilenstein in der Geschichte der Donaustadt" bezeichnete Bezirksvorsteher Norbert Scheed (S) die Errichtung von aspern Seestadt. Gelebte Vielfalt und Chancengleichheit haben in der Donaustadt lange Tradition, so der Bezirksvorsteher. "Ich freue mich, dass menschliche, betriebliche und strukturelle Potenziale in aspern Seestadt zusammenfinden werden", so Scheed.

Wien Work wird sich im Wettbewerb beweisen

"Am expandierenden Entwicklungs-Standort im neuen Stadtteil werden die integrativen Betriebe und Ausbildungsgesellschaften erneut zeigen, dass sie sich im Wettbewerb beweisen können", führte Wien Work-Geschäftsführer Wolfgang Sperl aus. Die unterschiedlichen Angebote von Wien Work bilden, so Sperl, die ideale Voraussetzung, um auf die individuellen Bedürfnisse der Menschen einzugehen und sie optimal zu fördern.

