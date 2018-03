SPÖ-Lueger zum Schulstart: Eltern finanziell entlasten

Familienbeihilfe ganzjährig erhöhen, um Chancengleichheit zu verbessern

Wien (OTS/SK) - Anlässlich des heutigen Schulstarts in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland erinnert SPÖ-Kinder- und Jugendsprecherin Angela Lueger an die enormen Kosten, die in dieser Zeit auf die Familien zukommen. "Was für viele Kinder eine Freude ist, bereitet vielen Eltern oft finanzielle Sorgen: Schultasche, Turnschuhe, Hefte, Federpennal und Buntstifte - die Grundausstattung für den Schulbeginn geht ins Geld. Das Schulstartgeld in Höhe von 100 Euro für jedes Kind ist ein erster Schritt, um gerade Familien, die sich in einer finanziell schwierigen Situation befinden, unter die Arme zu greifen", betonte Lueger im Gespräch mit dem SPÖ-Pressedienst. ****

Grundsätzlich spricht sich Lueger für eine generelle Erhöhung der Familienbeihilfe das ganze Jahr über aus. "Bereits im Kindergarten und auch während des gesamten Schuljahres - Stichwort Skikurs oder Sprachreise - entstehen oft finanzielle Belastungen, die für viele Eltern nur schwer zu bewältigen sind", erläuterte Lueger. Statt Freibeträgen, steuerlichen Absetzposten und sporadischen Zuschüssen, wünscht sich die SPÖ-Kinder- und Jugendsprecherin daher eine generelle Erhöhung der Familienbeihilfe. "Die Schulzeit soll eine freudige und hoffnungsvolle Zeit für Kinder und Eltern sein und nicht von finanziellen Sorgen getrübt werden. Das ist auch eine Frage der Chancengleichheit", so Lueger. (Schluss) sc/ph/mp

