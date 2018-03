Etzenberger: SPÖ-Bauern sind starke Stimme für die Bauernschaft

SPÖ-Bauern geben wichtige Themen vor, Bauernbund übernimmt SPÖ-Bauern-Vorschläge

St. Pölten (OTS/SK) - Der Bundesvorsitzende der SPÖ-Bauern, ÖR LKR Josef Etzenberger, hat heute, Montag, betont, dass die SPÖ-Bauern für die Sicherung der bäuerlichen Familienbetriebe kämpfen. Für Etzenberger ist im Hinblick auf die kommende Nationalratswahl klar:

"Die SPÖ-Bauern sind die starke Stimme für die Bauernschaft. Wir geben die wichtigen Themen vor. Das hat sich bei den Maßnahmen zur Bekämpfung des Bienensterbens ebenso gezeigt wie bei den Vorschlägen der SPÖ-Bauern zur Umsetzung der Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik. Und auch bei den Regelungen rund um die Almflächenbewertung hat sich klar gezeigt, dass die SPÖ-Bauern das Heft in der Hand haben und der Bauernbund letztlich unsere Vorschläge übernimmt", sagte Etzenberger gegenüber dem Pressedienst der SPÖ. ****

Kein Verständnis hat Etzenberger für das Agieren des Bauernbunds in Wahlkampfzeiten. "Ich sitze das ganze Jahr mit Vertreterinnen und Vertretern des Bauernbunds zusammen, es gibt an und für sich eine gute fachliche Gesprächsbasis. Umso überraschter bin ich daher, dass der Bauernbund jetzt kurz vor der Nationalratswahl ein negatives Bild zeichnet und so tut, als gäbe es keine gemeinsame Agrarpolitik. Offenbar haben die ÖVP-Funktionäre kein besonders großes Vertrauen in ihre eigene Überzeugungskraft", betonte Etzenberger.

Für die Bauernschaft gibt es bei der Nationalratswahl am 29. September 2013 eine starke Stimme: Der Bundesvorsitzende der SPÖ-Bauern, ÖR LKR Josef Etzenberger, kandidiert für die Nationalratswahl und wirbt bei den Wählerinnen und Wählern um Vorzugsstimmen für einen Einzug in den Nationalrat. (Schluss) mb/sn

Rückfragehinweis: Heinrich Schwarz, SPÖ Bauern - Presse und Information, Tel: 0664-9197-307, E-Mail: heinrich.schwarz @ aon.at, http://www.noe-bauern.spoe.at

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum