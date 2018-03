AVISO: Integrationsstadträtin Sandra Frauenberger und Sozialminister Rudolf Hundstorfer bei 5-Jahres-Jubiläum von Interface Wien

Wien (OTS) - Am 5.9. nehmen die Wiener Integrationsstadträtin Sandra Frauenberger und Sozialminister Rudolf Hundstorfer am Jubiläumsfest anlässlich des 5-jährigen Bestehens von Interface Wien teil. Interface Wien wurde 2008 im Auftrag der Stadt Wien gegründet. Mit Sprachkurs-, Bildungs-, Beratungs- und Informationsangeboten begleitet Interface Wien Kinder, Jugendliche und Erwachsene bei ihrem Integrationsweg in Wien. (Schluss) bea

5-Jahres-Jubiläum von Interface Wien mit Integrationsstadträtin

Sandra Frauenberger und Sozialminister Rudolf Hundstorfer



Datum: 5.9.2013, um 18:00 Uhr



Ort:

Wiener Rathaus, Arkadenhof

1082 Wien



