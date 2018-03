Burgenland ist erstes Bundesland mit Vollausbau der Neuen Mittelschule

Wien (OTS) - Bildungsministerin Schmied und Landeshauptmann Niessl feierten gemeinsam mit den SchülerInnen der Neuen Mittelschule Oberwart den ersten Schultag und den Vollausbau der Neuen Mittelschule im Burgenland.

Am ersten Schultag besuchten Bildungsministerin Dr. Claudia Schmied und Landeshauptmann Hans Niessl die Neue Mittelschule Oberwart. Die SchülerInnen ließen 946 NMS-Luftballons steigen - genau so viele, wie es österreichweit Neue Mittelschulen gibt. Besonderen Grund zur Freude gab es am ersten Schultag auch für die SchülerInnen des Burgenlands: Als erstes Bundesland werden im Burgenland alle 41 ehemaligen Hauptschulstandorte auf die Neue Mittelschule umgestellt.

Ministerin Schmied bedankte sich bei Landeshauptmann Niessl für den Reformeifer in Sachen Bildungspolitik: "An diesem ersten Schultag setzt das Burgenland bildungspolitisch einen neuen Maßstab: Als erstes Bundesland werden im Burgenland alle ehemaligen Hauptschulstandorte auf die Neue Mittelschule umgestellt. Die Neue Mittelschule ist die Schule der Zukunft mit einer neuen, leistungsorientierten Lehr- und Lernkultur. Die Neue Mittelschule ist eine Leistungsschule. Chancengerechtigkeit und die Förderung aller Talente sind unser gemeinsames Ziel. Die NMS fühlt sich für den Bildungserfolg der jungen Menschen ganzheitlich verantwortlich." Jetzt gehe es darum, das hervorragende Angebot von Schulen wie der NMS Oberwart, wirklich flächendeckend zu verankern: "Hier werden die Vorzüge der Neuen Mittelschule mit denen der Ganztagsschule vorbildhaft kombiniert - die Lernerfolge der SchülerInnen und ihre Freude am Schulbesuch, wovon wir uns heute überzeugen konnten, sprechen für sich. Die nächste Etappe muss die ganztägige gemeinsame Schule sein."

LH Hans Niessl ist stolz darauf, dass das Burgenland als erstes Bundesland das Ziel der flächendeckenden NMS erreicht hat. "Das Burgenland ist erneut Spitzenreiter und Vorreiter für ganz Österreich und das macht mich sehr stolz. Als erstes Bundesland werden im Burgenland alle 41 ehemaligen Hauptschulstandorte auf die Neue Mittelschule umgestellt. Bildungspolitik ist die beste Wachstumspolitik. Und das Burgenland ist dafür ein Paradebeispiel. Denn nur durch den Ausbau der Bildung war es möglich, dass das Burgenland von einem Schlusslicht zu einem Vorreiter in vielen Bereichen wurde. 1970 hatten wir insgesamt 445 Maturanten im Burgenland. Heute sind es fast vier Mal so viele."

Mit 48,9% hat das Burgenland die höchste Maturantenquote aller Bundesländer. Auch bei den Studierenden liegt das Burgenland auf den vorderen Plätzen.

"Mit der Errichtung und dem Ausbau der maturaführenden Schulen wurde damals das Fundament für die Erfolge von heute geschaffen. Und Nachhaltigkeit in der Bildungspolitik heißt einerseits, dass wir das Angebot bei Bildung und Ausbildung stetig verbessern. Die Pädagogik und die Inhalte der Bildung müssen einer modernen Wissensgesellschaft gerecht werden", so LH Niessl.

Weitere Bilder unter: http://www.apa-fotoservice.at/galerie/4528

