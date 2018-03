M. Ehrenhauser: EU-Parlament soll Snowden für Sacharow-Preis nominieren

Brüssel (OTS) - Der fraktionsfreie EU-Abgeordnete Martin Ehrenhauser fordert, dass der US-Whistleblower Edward Snowden für den Sacharow-Preis des Europäischen Parlaments für geistige Freiheit nominiert wird:

"Die Menschenwürde ist der Grund dafür, dass es überhaupt eine Verpflichtung der Politik gegenüber den Menschen gibt. Sie war der Dreh- und Angelpunkt der Aufklärung und damit der politischen Forderung nach individueller Freiheit. Unser Fehlverhalten im Umgang mit der digitalen Evolution bedroht die Menschenwürde. Wenn Menschen zu Datenobjekten degradiert werden, die beliebig überwacht, verkauft und bearbeitet werden, ist die Würde des Menschen nicht mehr oberstes Handlungsmotiv der Politik. Wenn Grund- und Menschenrechte, die Basis der individuellen Freiheit, keine Gültigkeit besitzen, erodiert die Legitimation des Staates.

Die digitale Gesellschaft soll den Menschen fördern und seine Würde achten. Der technische Fortschritt darf nicht zum politischen Rückschritt verkommen. Edward Snowden hat mit seinen Enthüllungen eine unerträgliche Stillhaltekultur aufgebrochen. Er hat einer wichtigen Gegenwartsdebatte um die Freiheit der Bürger in einer digitalen Gesellschaft einen wertvollen Dienst erwiesen. Er hat eine breite und dringend notwendige Debatte über den Zustand der westlichen Demokratie gefördert. Das Europäische Parlament sollte daher Edward Snowden für den Sacharow-Preis für geistige Freiheit nominieren. In der Nominierungsphase in den kommenden Wochen werde ich mich intensiv dafür einsetzten."

Den Sacharow-Preis für geistige Freiheit haben bereits Nelson Mandela oder die iranischen Aktivisten Nasrin Sotoudeh und Jafar Panahi erhalten. Er wird jährlich im Dezember durch das EU-Parlament in einer feierlichen Sitzung in Straßburg überreicht.

Hinweis: Die zum Ausdruck gebrachten Meinungen liegen in der alleinigen Verantwortung der jeweiligen Verfasser und geben nicht unbedingt den offiziellen Standpunkt des Europäischen Parlaments wieder.

Rückfragen & Kontakt:

Alexander Sander

Tel.: 0043 699 17221825

E-Mail: alexander.sander @ europarl.europa.eu

Pressefotos: http://www.ehrenhauser.at/presse/pressefotos/

Web: http://www.ehrenhauser.at

Twitter: https://twitter.com/mehrenhauser