Gedenken an den Ersten Weltkrieg - Grundlagenpapier namhafter österreichischer HistorikerInnen

Wien (OTS) - Im Jahr 2014 jährt sich der Beginn des Ersten Weltkrieges zum hundertsten Mal. Aus diesem Anlass sind zahlreiche Veranstaltungen und Publikationen im In- und Ausland vorgesehen. Auf Initiative des Bundesministeriums für europäische und internationale Angelegenheiten haben sechs Ressorts (BKA, BMeiA, BMI, BMLVS, BMUKK, BMWF) ein Grundlagenpapier bei namhaften österreichischen Historikerinnen und Historikern in Auftrag gegeben, um PolitikerInnen, den VertreterInnen Österreichs an den Botschaften im Ausland sowie den VertreterInnen der einzelnen Ministerien in ihrem Wirkungsbereich eine Grundlage über den derzeitigen Stand der österreichischen Wissenschaft zu den wesentlichen Themen zu bieten, mit denen sich die jüngste Forschung im Zusammenhang mit dem Ersten Weltkrieg auseinandersetzt.

Diese Sammlung von Beiträgen ausgewählter HistorikerInnen soll auch als Anstoß zur Diskussion über den Ersten Weltkrieg dienen, der eine neue Epoche in der europäischen und Weltgeschichte eingeleitet hat. Das Grundlagenpapier ist unter

http://www.bmeia.gv.at/aussenministerium/aussenpolitik/auslandskultur

.html abrufbar.

