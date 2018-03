Einladung zur Präsentation des Programmschwerpunkts "Tutto Verdi" in ORF III

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information präsentiert in Zusammenarbeit mit Unitel Classica an fünf Sonntagen im September und Oktober 2013 mit dem Programmschwerpunkt "Tutto Verdi" alle 26 Opern des einzigartigen Oeuvres von Giuseppe Verdi. Väter und Söhne, Intrigen und Ideale, Rache und Reue, Liebe und Leidenschaft - große Themen bilden die Mottos der Verdi-Tage, die Barbara Rett im Rahmen von "Erlebnis Bühne" in ORF III präsentiert: fünf Verdi-Tage von morgens bis abends mit Produktionen aus dem Opernhaus in Parma.

ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz und Unitel-Geschäftsführer Jan Mojto

laden zur

Präsentation des Programmschwerpunkts "Tutto Verdi"

Alle Opern von Giuseppe Verdi in ORF III - ein Schwerpunkt zum Verdi-Jahr

Donnerstag, 5. September 2013, 13.00 Uhr

ORF-Zentrum, Atrium, Würzburggasse 30, 1136 Wien

Dr. Alexander Wrabetz, ORF-Generaldirektor

Jan Mojto, Geschäftsführer Unitel

Peter Schöber, ORF-III-Programmgeschäftsführer

Moderation: Barbara Rett, ORF-Kultur

